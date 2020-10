green

La audiencia comenzó sobre las 9:30 de la mañana y en ese punto Jaime Granados, abogado de Uribe, argumentó su solicitud de libertad en favor del expresidente.

El abogado destacó que no puede haber una medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe pues no se ha llevado a cabo ninguna imputación, ya que la figura no existe en el sistema que aplica a los aforados.

Así pues, el defensor del excongresista pidió a la jueza que “de inmediato” ordenara la libertad del expresidente y el reembolso de la caución monetaria que le impuso la Corte Suprema de Justicia.

Semana recordó que Álvaro Uribe tuvo que consignar 100 salarios mínimos, unos 90 millones de pesos, para garantizar que se cumpla con la medida de aseguramiento en detención domiciliaria. El monto, destaca la publicación, se podría perder si Uribe viola la medida.

La Fiscalía pidió la libertad de Álvaro Uribe

Gabriel Jaimes Durán, fiscal delegado para el caso, dijo que “no es lo mismo la indagatoria que la imputación” e hizo la solicitud de libertad ante la jueza 30 de control de garantías de Bogotá.

El funcionario dijo que hubo vulneraciones a los derechos de Uribe por parte de la Corte y, además, cuestionó la forma en la que sus magistrados procedieron.

Sostuvo que “se habría violado el derecho a la defensa del expresidente y que, al parecer, se habría dado una actuación ilegal”. Además, destacó que no se le expuso a Uribe la posibilidad de una confesión o un mecanismo para la terminación anticipada del proceso judicial.

Las versiones de los exfiscales Montealegre y Perdomo por el caso de Álvaro Uribe

Eduardo Montealegre insinuó que la Fiscalía General de la Nación estaba buscando la nulidad del proceso contra el exmandatario, destacó RCN Radio.

El exfiscal, citado por la emisora, dijo que estaba indignado ante la solicitud de nulidad de Jaimes.

Semana, por su parte, mencionó que la intervención de Jorge Perdomo, junto a la de Montealegre, buscaba que se suspendiera la audiencia judicial, “argumentando que necesitaba conocer la indagación en contra de Uribe, del 8 de octubre de 2019 ante la Corte Suprema de Justicia”.

De hecho, RCN dijo que Perdomo cuestionó que la audiencia “se hubiera transformado en una solicitud de nulidad”.

Regaño de la jueza a Montealegre y a Perdomo

La emisora agregó que las intervenciones de los exfiscales hicieron que la jueza de control de garantías les llamara la atención por considerar que lo que estaban buscando era “dilatar la audiencia”.

Citada por la frecuencia radial, la jueza dijo que “en la intervención del señor fiscal, de acuerdo con el criterio de la funcionaria judicial, jamás ha elevado solicitud alguna de nulidad frente a estos actos procesales“.

La jueza agregó que “la postulación que presentan Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo constituye una tergiversación del alcance de los argumentos presentados por parte del señor fiscal” y que ello no era necesario suspender de la audiencia.

Acá, el momento en el que la jueza del caso reaccionó a la intervención de los exfiscales:

La intervención del abogado de Iván Cepeda en la audiencia de Álvaro Uribe

Reynaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, dijo que la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe debería mantenerse, a pesar del cambio de régimen procesal.

De acuerdo con Semana, el abogado agregó que si el expresidente recupera su libertad, después de la determinación tomada por la Corte —cuando aún aplicaba la Ley 600 de 2000—, sería “un desfavorecimiento para las víctimas”.

La Procuraduría se sumo a la petición de libertad de Álvaro Uribe

María Lourdes Hernández, delegada de la Procuraduría General de la Nación, dijo en su intervención que la detención domiciliaria contra Álvaro Uribe no debe seguir aplicándose, pues no hay imputación.

Señaló que la medida de aseguramiento ordenada por el alto tribunal perdió vigencia y no puede seguir activa. Para la funcionaria, la renuncia de Uribe al Congreso de la República y la pérdida de competencia de la Corte Suprema hacen que la decisión de su libertad recaiga sobre un juez de control de garantías.

Acá, las declaraciones de la procuradora delegada sobre el caso Uribe:

Después de la intervención de Hernández, la jueza 30 de garantías levantó la audiencia y señaló que dará a conocer su decisión sobre la libertad del exsenador el próximo sábado 10 sobre las ocho de la mañana.

Acá, la parte final de la audiencia contra el expresidente: