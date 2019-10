Aunque entre las opciones que les dieron a los candidatos estaban el de extender la medida, dejarla tal como está o hacerla más flexible, Carlos Fernando Galán, Claudia López, Miguel Uribe Turbay y Hollman Morris coincidieron en que para sacar del atasco la movilidad en Bogotá el solo pico y placa no es la solución.

Por eso, entre las propuestas de las que hablaron se destacó la puesta en marcha del proyecto metro, la construcción de más vías, la semaforización inteligente y el parqueo en las vías acompañado de cultura ciudadana.

Pero Morris cuestionó que los otros tres candidatos se muestren a favor de construir el metro elevado, que ya se adjudicó, y defendió su propuesta de “revocar” esta iniciativa para empezar la obra del metro subterráneo.

“El metro elevado es corrupción, y no es cierto que ya haya arrancado: se adjudicó, pero falta firmar el contrato en 45 días […] lo podemos detener en las urnas”, dijo Morris.

Esta afirmación encontró réplica en Uribe Turbay, que decidió criticar a López por haber “atacado y demandado” este proyecto, y también a Galán, del que dijo “hay una diferencia grande entre haber acompañado y haber trabajado en el proyecto, y en los momentos más difíciles yo no recuerdo el apoyo de Carlos Fernando, cuando la oposición le puso trabas”.

Fue ahí cuando López reiteró que este 27 de octubre los ciudadanos tendrán que “escoger si dejan a Bogotá sin metro, sin Transmilenio y con demandas, o si dejan a Bogotá dependiendo de TM y solo con una línea de metro”.

O si, complementó, “optan por la opción que yo ofrezco: completar la primera línea del metro hasta Suba y Engativá, hacer metrocables, usar la red férrea, hacer ciclorrutas y mejorar los andenes. Son tres modelos distintos”.

Morris, que pidió la palabra, replicó: “Me llama la atención que otros candidatos ni se inmuten ni se indignen por lo que ha sido una adjudicación a medianoche, a espaldas de los bogotanos y de los organismo de control […] esos son síntomas de corrupción”.

Finalmente, y para bajar el tono de la discusión, Galán intervino: “El proyecto metro no es realidad, todavía, por cuenta de las peleas políticas, y por eso he propuesto superarlas porque el proyecto no es de ningún alcalde sino de Bogotá”.

En este video que compartió RCN Radio puede apreciar el debate completo (la discusión del metro está a partir de 1:07:00):