El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, confirmó que Armando Benedetti dejará de ser embajador de Colombia en Venezuela y negó que el Gobierno tenga previsto exterderle nuevamente la permanencia en ese cargo diplomático.

Leyva le aseguró a EL COLOMBIANO que se cumplirá con el Decreto 1002 de 2023, expedido el pasado 20 de junio, en el que se estableció que Benedetti estaría en sus funciones diplomáticas solo hasta este miércoles 19 de julio.

“ Claro que no se extiende. Ni un minuto más ”, le respondió el canciller Leyva a este diario al consultarle sobre la posibilidad de que la Casa de Nariño vuelva a ampliar el periodo de Benedetti en el cargo.

Así las cosas, Leyva dio por hecho que este miércoles Benedetti saldrá del cargo diplomático, lo que se traducirá en el que el exsenador perderá el fuero que impide que la Corte Suprema de Justicia lo investigue.

Y es que la decisión de mantenerlo en el cargo de embajador en Venezuela ha desatado polémica, no solo porque siguió en el Gobierno mientras Laura Sarabia dejó su cargo el 2 de junio, en medio del escándalo de las chuzadas, sino porque no cumple sus funciones.

Resulta que la Cancillería en las últimas semanas ha dejado en evidencia que Benedetti no volvió a ir a la embajada en Caracas, Venezuela, y ha hecho viajes nacionales e internacionales sin tener el permiso de Leyva, lo que demostraría que no está cumpliendo con sus funciones.

Pese a esa controvertida situación, el Gobierno mantuvo en el cargo al excongresista del Partido de la U argumentando que se encargará de hacer un supuesto “empalme”, aunque incluso le descontaron del salario por ausentarse de sus labores diplomáticas.

El todavía embajador en Venezuela ha hecho una serie de pronunciamientos vagos e intermitentes tratando de aclarar por qué se ha ausentado del cargo y defendió que solo recibió el 25 % de su salario en junio porque, según él, así lo solicitó.

“En junio solo recibí el 25 % de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia no remunerada, que negaron y en la que he insistido. Para los ‘preocupados’, estoy en Madrid en el grado de mi hijo”, dijo Benedetti el 6 de julio pasado.