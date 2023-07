Hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar un vuelo, ya sea nacional o internacional, como los documentos, el equipaje, regalos, pasabordo y mucho más.

Sin embargo, la preocupación crece cuando cuando días u horas antes de abordar un avión el documento de identidad se pierde o fue hurtado, ya que sin este no se puede viajar y la plata de ese tiquete se podría perder.

De hecho, los documentos que hay que presentar sí o sí a la hora de tomar un avión son la cédula de ciudadanía para las personas mayores de 18 años, la tarjeta de identidad para los jóvenes que tengan entre 7 y 18 años y el registro civil de nacimiento para los menores que tengan entre 0 y 7 años de edad.

No obstante, la Aeronáutica Civil de Colombia dio un parte de tranquilidad para las personas que tienen vuelos nacionales y no cuentan con la cédula o con la tarjeta de identidad, si es menor de edad, ya que según la resolución 00141 de enero de 2020, ahora se podrán presentar otros documentos que serán válidos.

La resolución dice que dichos documentos son:

Pasaporte.

Licencia de conducción.

Libreta o cédula militar.

Tarjeta profesional.

Cualquier otro documento expedido por una entidad gubernamental del estado colombiano, siempre que contenga nombres y apellidos, número de documento de identidad y fotografía de su titular.

Ahora, la resolución explicó también que si los documentos de identidad están en trámite, se podrá presentar la contraseña, que equivale al comprobante de que efectivamente se está procesando.

Qué presentar en caso de un viaje internacional

Por otro lado, la realidad es diferente en caso de que el viaje no sea dentro del mismo país sino a un destino extranjero, ya que en este si es obligatorio tener el pasaporte expedido por la Cancillería y, en caso de no tenerlo, simplemente no podrá abordar el avión y perderá ese dinero.

“Todo colombiano (mayores y menores de edad) que viaje fuera del país, deberá estar provisto de un pasaporte válido, excepto en los casos en los que Colombia establezca tratados internacionales que permitan el tránsito de personas que se identifiquen con documentos de identidad diferentes al pasaporte”, dice la página web de la Cancillería.

Estos países a los que se puede viajar sin pasaporte, pero sí con cédula, son: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.