El pasaporte es un documento clave para cualquier persona que quiera viajar fuera del país, pues es la identificación oficial que lo verifica como ciudadano colombiano en cualquier parte del mundo. De hecho, hay muchos países que no necesitan visa, sino únicamente con el pasaporte puede entrar.

Ahora, hay muchas personas que sacaron su visa en alguno de los puntos de la cancillería en Bogotá, pero pasa el tiempo y no van a reclamarlo, pese a que no necesita cita sino solo presentarse con la cédula de ciudadanía.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que toda persona que no haya reclamado su pasaporte desde hace más de seis meses en la sede de la calle 53, el documento se romperá y ya no tendrá ninguna clase de validez, así que si va a buscarlo después ya no lo encontrará y deberá comenzar nuevamente con el proceso.

La razón es que ahora se unificará dicha sede de la calle 53 con la del centro, dejando solo dos puntos para ir a hacer el trámite, pero bajo la promesa de que habrá más personal y así mismo, los procesos serán más rápidos. Por eso es que necesitan recuperar espacio y esos 7.000 documentos que llevan todo ese tiempo sin ser reclamados, según informó Portafolio, serán desechados.

Ahora, cabe aclarar que son solo los que llevan más de seis meses allá almacenados. Si usted sacó el documento hace menos tiempo, podrá ir a recogerlo en el horario que viene funcionando habitualmente de 7 de la mañana a 3 de la tarde en la oficina de Cancillería del centro.

Para recogerlo simplemente se acerca con su cédula de ciudadania o tarjeta de identidad, si es un menor de edad, y de inmediato le entregan el pasaporte sin necesidad de filas o demoras.

Cuánto cuesta sacar el pasaporte en Colombia

Ahora, si aún no ha pedido el pasaporte, debe recordar que tiene que agendar una cita por medio de la página web, la cual se habilita de domingo a jueves después de las 5 de la tarde.

Además, deberá pagar un total de 185.000 pesos, contando el precio normal del pasaporte más el impuesto de timbre, el mismo día que se genera la referencia de pago.