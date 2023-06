Desde el pasado 9 de noviembre de 2022, el gobierno de Reino Unido anunció que los colombianos que quieran viajar a ese territorio ya no necesitarán de una visa hasta por un periodo de 6 meses; sin embargo, las autoridades británicas pueden solicitar un pasaporte para la totalidad de su estancia.

Esa flexibilidad migratoria ha producido un dolor de cabeza para los colombianos que buscan mejores oportunidades de vida en países como Inglaterra o Escocia, pues muchos de ellos están siendo estafados cuando están consiguiendo empleos, según informó El Tiempo.

Lo primero que se debe aclarar es que la estadía por 6 meses sin vida de los colombianos que visitan Reino Unido es solamente para turismo o cursos cortos de estudio, pero de ninguna manera para que consigan trabajo, por lo que muchas personas han utilizado esa flexibilidad y terminan estafados por bandas criminales que les ofrecen empleos a cambio de sacarles dinero y hacerlos perder sus viajes, de acuerdo con el periódico.

Al respecto, Marisol Rojas, cónsul de Colombia en Londres habló con el rotativo y dio detalles de los errores en los que están cayendo muchos ciudadanos que quieren radicarse en Reino Unido.

“Yo les pido a mis compatriotas a que nos unamos y trabajemos conjuntamente. No es verdad que uno llegue acá y consiga trabajo de la noche a la mañana, la migración debe hacerse de manera segura y responsable”, comentó.

Además, indicó algunos de los requisitos que se piden a la hora de buscar un empleo: “Los costos de vida acá son muy altos, no es fácil sacar un arriendo, debes tener cómo comprobar que puedes vivir acá y no vale la pena transgredir estas normas por creer en una tierra prometida que no existe”.

Para el gobierno del Reino Unido es importante que los colombianos que viajen a su territorio demuestren suficientes recursos económicos para su estadía y la de sus dependientes durante su viaje; solvencia para pagar su regreso o para continuar su traslado a otro país; que no vivirá en el Reino Unido durante períodos prolongados a través de visitas frecuentes o sucesivas y que no hará de ese territorio su residencia principal.