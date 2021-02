green

Este lunes las autoridades de Cali confirmaron el sellamiento del negocio del coreógrafo y bailarín Luis Eduardo Hernández, conocido como ‘Mulato’, y quien ha sido bailarín de Jennifer Lopez en varias oportunidades.

Según las autoridades, el cierre se dio porque el establecimiento incumplió con todas las medidas de bioseguridad establecidas en época de pandemia. Unas horas después del cierre fueron publicados unos audios que corresponderían a ‘El Mulato’ y Ricardo Cabezas, dos personajes reconocidos en Cali por su pasión por la salsa y por la rumba. Según se escucha, ambos se declararon la guerra.

“Este audio es para solicitar una reunión extraordinaria, no puedo hacerla mañana porque tengo mucho trabajo, tal vez el martes. Para que lo sepan, los que están con ‘el negrito del sabor’, los chismosos que le cuenta a Ricardo Cabezas, ya se formó la hijue… y así lo digo, con estas palabras”, dice uno de los audios que sería de ‘El Mulato’.

Vea también: Hieren al ‘Mulato’ en Cali, coreógrafo de Shakira y Jennifer Lopez

Seguido, el bailarín aclara que no es un hombre que se basa en leyes y los reta a una “guerra”.

“(…) Yo no soy un man de venirme con leyes, yo soy un hombre de la calle, el doble hp de Cabezas y la gono… de ese ‘negro del sabor’ ya se metieron conmigo, ya los cité, ya los invité a pelear, ya la guerra se formó”, dice el audio que sería de Hernández.

En otro de los audios, uno de los señalados por ‘El Mulato’ le responde y se defiende porque, supuestamente, le dijo “gallina”.

“¿Cuál gallina? Gallina porque estoy aceptando que vos tenés más dinero y no podés mandar. ¿Eso es gallina? Hombre es enfrentarse a otro hombre no aprovechando que tenés dos pesos. Vos me podés mandar a matar porque vos tenés plata porque te has surtido todos estos años de la Secretaría de Cultura. Pero yo pensé que era a puño”, responde uno de los mencionados por ‘Mulato’.

Además, lo reta y le dice que se va a la Fiscalía porque pensó que la pelea era a puños y no con sicarios.

“Me voy a ir a la Fiscalía, yo con vos no voy a hablar más. Ya dijiste que me ibas a dar en la cabeza y que no ibas a pelear conmigo”, dice el hombre en ese mismo audio. Además, lo amenaza con hacer públicas esas grabaciones, algo que se dio en redes sociales.

Estos son los audios en los que, presuntamente, estaría involucrado Luis Eduardo Hernández, más conocido como ‘Mulato’: