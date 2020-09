View this post on Instagram

El bailarín de salsa y director de Swing Latino, Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato', fue atracado en la tarde de este miércoles en frente de su teatro, El Mulato Cabaret, por hombres armados que incluso lo hirieron de un golpe en la cabeza e intentaron dispararle, según relató el afectado. La Policía aún no se pronuncia al respecto. Foto: Especial para El País