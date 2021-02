green

Las autoridades de Cali quedaron sorprendidas con el nivel de borrachera de un hombre que chocó contra una moto y luego se quedó dormido sin dar muchas explicaciones.

En videos grabados por algunos habitantes se ve a esta persona completamente noqueada en la silla del conductor, mientras que una moto está tirada al lado de su vehículo.

No hay mucha información sobre la identidad de él, sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, el motociclista y su acompañante ya no estaban allí, por lo que se cree que no sufrieron daños graves.

Los agentes de tránsito tampoco lograron hacerle la prueba de alcoholemia a este conductor en el lugar, razón por la que tuvo que ser llevado a un centro médico.

Según dijo el secretario de movilidad de Cali, William Vallejo, “las personas involucradas llegan a un acuerdo y por eso la motocicleta se retiró del lugar“, aunque el conductor del vehículo presentó graves lesiones en su cuerpo y el automotor quedó con evidentes secuelas del choque.

Estas son las imágenes que se conocen del hecho y que fueron compartidas en la emisión de Noticias Caracol: