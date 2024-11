El pasado 15 de octubre le cambió la vida a Luz Marcela, luego de recibir una llamada en la que le informaron que su pequeño hijo Juan Felipe Camargo estaba siendo conducido a un hospital, donde posteriormente falleció.

Los hechos han sido de conocimiento público, incluso con un video que evidencia lo que fue una verdadera tragedia. Una camioneta BMW embistió a un niño que iba a cruzar la avenida junto con su abuela después de salir del colegio ubicado en la carrera Séptima con calle 173, en el norte de Bogotá.

En diálogo con El Tiempo, 20 días después del accidente, la madre del menor dio un doloroso relato de cómo han sido sus días desde que ocurrió el accidente, señalando que aún no asimila la partida de su “bebé”.

“Es una llamada que jamás olvidaré… ‘Vente para el hospital, al niño le pasó algo'”, dijo en primer lugar la mujer.

Llorando, en medio del luto, Luz Marcela recordó a Juan Felipe como un niño “alegre” y “extrovertido” que disfrutaba la comida así como asistir al colegio.

La madre, destrozada, contó en el medio citado que aún conserva la habitación del menor con la decoración de cumpleaños que le había hecho por su reciente cumpleaños.

“Desde que se fue, mi vida no tiene sentido.. Todo giraba alrededor de él. Ya no me importa nada, no tengo nada que perder”, le indicó al periódico El Tiempo.

La última conversación con Luz Marcela y su hijo

En la entrevista con rotativo, la madre de Juan Felipe contó que la última conversación con su hijo se dio antes de que él entrara al colegio y allí se manifestaron su amor incondicional con varios “te amo” de por medio.

“‘Juanfe’, te amo con todo mi corazón… Mami, no me digas eso que me da pena. Yo también te amo, mami”, precisó.