“Una llamada que jamás olvidaré”, así comienza el relato de Luz Marcela Correa, madre del niño Juan Felipe Camargo, quien murió el pasado 15 de octubre, en Bogotá, luego de ser arrollado por una camioneta BMW mientras intentaba cruzar la avenida junto con su abuela, al salir del colegio.

El periódico El Tiempo se contactó con la mamá del menor de edad que, en medio del dolor, recordó la última conversación que tuvo con su hijo horas antes de la tragedia.

Luz Marcela recordó que le dijo “te amo” a su “bebé” y que el niño, apenado por el momento —como es normal en esa edad—, le devolvió el gesto de amor con una serie de palabras que siempre quedarán en su memoria.

“‘Juanfe’, te amo con todo mi corazón… Mami, no me digas eso que me da pena. Yo también te amo, mami”, indicó la madre, llorando.

La madre de Juan Felipe le contó al periódico que aún “no asimila” lo que pasó y que su vida “no tiene sentido” desde que recibió llamada en la que le indicaron que su hijo estaba en el hospital.

“No lo asimilo. Mi ‘Juanfe’ era tan alegre… Desde que se fue, mi vida no tiene sentido. Todo giraba alrededor de él. Ya no me importa nada, no tengo nada que perder”, precisó.