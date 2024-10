Un drama vive la familia de Juan Felipe Camargo, el niño de tan solo 9 años que murió atropellado el pasado 15 de octubre por una camioneta BMW en el norte de Bogotá, más exactamente en la carrera Séptima con calle 173, frente al colegio José Joaquin Casas, en la localidad de Usaquén.

(Vea también: “Justicia”: clamor en velatón de familia del niño Juan Felipe, que murió atropellado)

La mujer que iba al volante embistió al menor y a su abuela. Fuera de eso, dañó siete carros más. Lo que dice el padre del menor, Juan Sebastián Camargo, quien además es capitán del Ejército, es que esta señora iba manejando en extrañas condiciones y se escapó del lugar de los hechos, sin responder a la familia, según informó El Tiempo.

Qué dijo la conductora de BMW que arrolló a un niño en Bogotá

La conductora de la camioneta es la empresaria Jasleidis Díaz Barraza, quien manejaba la BMW, modelo 2024 blanca, de placa NPV165. Esta mujer habló en el citado medio y dio otra versión diferente a la que dio el padre del menor atropellado.

“Se me acabó la vida. Estoy muy mal. Esto es algo con lo que no puedo. Fue un accidente. Lo del tema de la embriaguez es falso. Nos dijeron que no se acercara al niño. Nos lo recomendó la Policía, abogados y familiares porque nos dijeron que había que dejar que la familia viviera el duelo”, señaló.

La mujer aseguró en el citado diario que nunca se escapó del sitio y esperó a que llegara una ambulancia para atender al menor y a la abuela. Al respecto, el papá reaccionó a estas declaraciones y lanzó duros señalamientos contra ella y su familia.

“Nos parece un acto de cinismo que haya afirmado que estaba rezando el rosario, cuando tenemos testigos de que siempre la vieron hablando por teléfono [celular]”, indicó.

Lee También

Camargo dio a entender que los allegados de la conductora quieren dar una imagen de que es una persona religiosa y también aseguró que él ni sus familiares han afirmado que la mujer iba manejando borracha, pues todavía no se conocen los resultados de la prueba de alcoholemia.