Se siguen conociendo más detalles del caso del niño Juan Felipe Camargo, hijo del capitán del Ejército Juan Sebastián Camargo, quienmurió luego de ser atropellado el pasado 5 de octubre en la carrera Séptima con calle 173, en el norte de Bogotá.

Lo que inicialmente contó su padre y se sabe hasta el momento es que el menor iba a cruzar la avenida junto a su abuela, saliendo del colegio José Joaquin Casas, cuando una camioneta BMW los embistió. El vehículo, modelo 2024, también estrelló otros autos que estaban parqueados en el lugar, de acuerdo con El Tiempo.

A qué se dedica la conductora de BMW que arrolló a niño en Bogotá

Ahora, cuando el capitál del Ejército dijo que la conductora no se había presentado para responder sobre el caso, la mujer habló en el citado diario y dio su versión de los hechos. Ella fue identificada como Jasleidis Díaz Barraza, oriunda de Valledupar, de 46 años, quien es dueña de una firma dedicada al comercio por menor de electrodomésticos, muebles y equipos de iluminación.

La conductora afirmó tajantemente que no estuvo en estado de embriaguez, como lo señaló el padre de familia del menor: “Se me acabó la vida. Estoy muy mal. Esto es algo con lo que no puedo”. De hecho, por su situación emocional, la entrevista fue atendida por una familiar que aseguró que Díaz Barraza se encuentra con apoyo psicológico y psiquiátrico.

“Fue un accidente. Lo del tema de la embriaguez es falso. A ella le dijeron que no se acercara al niño. Nos lo recomendó la Policía, abogados y familiares porque nos dijeron que había que dejar que la familia viviera el duelo”, indicó la cercana.

Finalmente, aseguraron que, a raiz del accidente, la mujer entró en un estado crítico de alteración que afectó su cuadro clínico cardiaco, pues “tiene un marcapasos y marcó 150”. De igual manera, negaron en el rotativo los señalamientos del padre del pequeño: “Ella no huyó del lugar, como se dijo. Jamás se separó de la Policía y esperó que llegara una ambulancia a la que la ingresaron. Así lo pueden demostrar los videos de cámaras de seguridad de la séptima“.