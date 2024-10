Por: Caracol TV

En lo ocurrido de 2024, 405 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en Bogotá. Uno de los casos más recientes es el de Juan Felipe Camargo, un niño de 9 años que murió luego de ser arrollado frente a su colegio.

El pequeño salió de la institución educativa junto a su abuela. Al otro lado de la acera lo estaba esperando su papá, Juan Sebastián Camargo. En entrevista con Noticias Caracol en vivo, el señor, quien es capitán del Ejército, comentó que su hijo fue atropellado por un vehículo que se había estacionado al frente del colegio durante 20 minutos, el cual arrancó de “manera abrupta”.

Así fue accidente que le quitó la vida a hijo de capitán del Ejército

“Exactamente, a las 3:00 de la tarde del día 15 de octubre, me dispuse a recoger a mi hijo en el colegio José Joaquín Casas. Era un día normal y, al momento de cruzar la calle, pues (había) una fila de vehículos que estaba estacionada. Yo me hago al frente del vehículo para asegurarme que no haya peligro, que el resto de vehículos ya hayan pasado, y él (su hijo) estaba al frente del vehículo que estaba estacionado hace más de 20 minutos”. Precisó que el pequeño estaba con su abuela.

Luego, especificó que el vehículo al que se refiere es “una camioneta último modelo de color blanco. Al momento de cruzar la calle, pues obviamente yo estoy un poco más adelante del vehículo para asegurarme que ya no venga nada y, de un momento a otro, de golpe y de manera inesperada y abrupta, el vehículo arranca, arrollando a mi hijo y a su abuela”.

Tal fue el accidente de tránsito, según este destrozado papá, el vehículo “les pasa prácticamente por encima y, de la velocidad que iba, impacta siete vehículos más”.

Tras el fuerte siniestro vial, el niño fue “trasladado al hospital Simón Bolívar, pero desafortunadamente pierde la vida minutos después”.

Muerte niño Juan Felipe Camargo: identidad de mujer que lo arrolló

Tal ha sido el ‘shock’ emocional que la familia del pequeño Juan Felipe dice: “No salimos del asombro de esta pérdida irreparable para todos nosotros. Lo único que pedimos es justicia, pedirle a las autoridades celeridad en el caso. Y, por lo menos, a esta señora que ya la tenemos identificada, que responde al nombre de Hasladies Díaz, decirle que responda ante las autoridades. Tanto es su grado de insensibilidad con nosotros y con nuestra familia que ni siquiera ha tomado contacto para expresarnos su dolor o para expresarnos sus condolencias. Ha sido algo que no se entiende. Lo único que sabemos es que es familiar de un alto empresario aquí de Colombia y no se ha manifestado por ningún lado”.

Asegura que “Estamos esperando que se haga justicia”.