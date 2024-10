El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre en la carrera Séptima con calle 173, cuando el menor de edad iba saliendo del colegio José Joaquín Casas y, al momento de cruzar la avenida con su abuela, una camioneta BMW los atropelló.

Incluso, según informó El Tiempo, el vehículo de alta gama embistió a otros carros que estaban parqueados en la zona.

Es así que revista Semana reveló este jueves un video que evidencia la angustia que se vivió en el norte de Bogotá después del accidente que, lamentablemente, acabó con la vida con el niño.

La impactante grabación muestra el caos que se formó en la avenida y el desespero de los paramédicos por atender al menor y trasladarlo al hospital Simón Bolívar.

(Vea también: “Es una asesina”: apareció mamá de niño atropellado por BMW con mensaje a conductora)

Juan Sebastián Camargo, capitán del Ejército y padre de Juan Felipe Camargo, en medio del dolor señaló que la conductora de la BMW escapó del lugar de los hechos y que oba manejando en extrañas condiciones.

Con el pasar de las horas se conoció que la mujer que iba manejando la camioneta fue identificada como Jasleidis Díaz Barraza y, según ella, es falsa la versión de que se negó a presentar la prueba de alcoholemia después de atropellar al menor y su abuela.

“Se me acabó la vida. Estoy muy mal. Esto es algo con lo que no puedo. Fue un accidente. Lo del tema de la embriaguez es falso. Nos dijeron que no se acercara al niño. Nos lo recomendó la Policía, abogados y familiares porque nos dijeron que había que dejar que la familia viviera el duelo”, precisó en El Tiempo.