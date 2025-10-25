El cierre de una de las vías más concurridas en Bogotá pone en alerta a miles de conductores que aprovechan esas vías no solo para su movilidad dentro de la ciudad sino para los viajes de turismo y demás.

La medida que las autoridades aplicaron en avenida 68 con la autopista Sur para este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de octubre, lleva a que los viajeros busquen soluciones inmediatas frente a esa situación.

Así, luego del dolor de cabeza por el anuncio, es determinante entender por qué es un inconveniente a tener en cuenta y cómo salir de ese enredo, según las autoridades viales de la capital colombiana.

¿Por qué cierre en avenida 68 con la autopista Sur en Bogotá afecta a viajeros?

El cierre de la intersección de la autopista Sur con la avenida carrera 68 en Bogotá afecta de manera directa a los viajeros que utilizan esta importante vía tanto para desplazamientos urbanos como para salidas hacia municipios del sur del departamento.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el corte se hará desde las 9 de la noche del sábado 25 de octubre hasta las 5 de la mañana del domingo 26 de octubre de 2025.

Para los conductores, el efecto más evidente es el desvío obligatorio y prolongación del tiempo de viaje. Los usuarios que se desplacen en sentido sur-norte o norte-sur, especialmente quienes toman la avenida 68 para conectar con la Autopista Sur, deberán utilizar rutas alternas como la carrera 52C, la calle 44 Sur o la avenida Boyacá, lo cual implica variaciones en el recorrido habitual, mayor congestión y necesidad de salir con anticipación.

Asimismo, el transporte público se ve impactado, ya que los servicios que transitan por esta intersección deberán adaptarse al plan de manejo de tránsito (PMT) diseñado por la SDM, aumentando los tiempos de atención de rutas y generando incomodidades para los usuarios.

Aunque el cierre es temporal y nocturno, su ubicación en un corredor clave como la Autopista Sur significa un riesgo de impactos mayores sobre viajeros que se movilizan en horarios pico o que dependen de conexiones intermunicipales.

En consecuencia, se recomienda planificar el viaje, prever demoras y utilizar aplicaciones de movilidad para monitorear las condiciones del tráfico y evitarse mayores inconvenientes en medio de esa situación inevitable.

¿Por qué hay cierre en avenida carrera 68 con la autopista Sur en Bogotá?

La intersección de la avenida Carrera 68 con la Autopista Sur en Bogotá estará completamente cerrada desde las 9:00 p. m. del sábado 25 hasta las media noche del domingo 26 de octubre de 2025, según lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Este corte vial, autorizado por el ente de movilidad, afecta ambos sentidos de la vía: sur-norte y norte-sur, con el objetivo de facilitar maniobras de izaje de vigas metálicas que hacen parte de la construcción del puente vehicular correspondiente al contrato IDU-345-2020, en el marco del proyecto de la troncal de TransMilenio por la Av. 68.

Dado que esta zona es una de las más congestionadas y estratégicas de la ciudad, los conductores que se desplazan por la Autopista Sur deberán ajustar sus rutas con antelación.

La conexión habitual desde la calzada lenta hacia la Av. Carrera 68 al norte estará impedida durante el cierre, por lo que se habilitan desvíos alternativos como continuar por los carriles rápidos de la Autopista y tomar la salida por la NQS o desviarse previamente por la Avenida Boyacá al norte.

Las autoridades recomiendan el uso de aplicaciones de movilidad en tiempo real y planificar los desplazamientos con suficiente margen, teniendo en cuenta que aunque la interrupción es breve, ocurre en un punto clave del sistema vial de Bogotá y durante la noche, lo que puede intensificar la congestión.

