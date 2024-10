Así como hay un misterioso pueblo olvidado en Boyacá, Monserrate es un lugar cuyo interés abre la curiosidad entre propios y extraños que planean subirlo a pie, por lo que surgen preguntas sobre la cantidad de kilómetros en el ascenso.

Kilómetros para subir a Monserrate y número de escalones que tiene

Escalones: el sendero peatonal a Monserrate (ver mapa) cuenta con 1.605 escalones .

el sendero peatonal a Monserrate (ver mapa) cuenta con . Distancia: el total del sendero es de 2.350 metros, lo que equivale a 2,35 kilómetros de subida a Monserrate.

Conocer la cantidad de escalones y la distancia ayudará a prepararse físicamente para la subida a Monserrate. Así, se podrá calcular aproximadamente cuánto tiempo tomará subir, dependiendo de la condición física. Además, para llevar el equipo adecuado, como calzado cómodo, agua y snacks.

La subida puede ser desafiante, especialmente en los tramos más empinados. Se recomienda iniciar la subida a Monserrate temprano en la mañana para evitar las multitudes y el calor.

Cabe señalar que hay más alternativas y para quienes prefieren evitar los escalones en Monserrate, pueden usar el funicular o teleférico como medios más sencillas para el ascenso.

¿Quién construyó Monserrate?

La construcción de Monserrate tiene algunas figuras clave que marcaron el inicio y desarrollo de este importante lugar de culto, en un proceso gradual que involucró a varias personas y comunidades a lo largo de los siglos:

Don Pedro Solís de Valenzuela: es considerado uno de los principales impulsores de la construcción de Monserrate. En 1640, obtuvo el permiso para construir una capilla dedicada a la Virgen de Montserrat. Su visión era convertir el cerro en un lugar de peregrinación y devoción.

es considerado uno de los principales impulsores de la construcción de Monserrate. En 1640, obtuvo el permiso para construir una capilla dedicada a la Virgen de Montserrat. Su visión era convertir el cerro en un lugar de peregrinación y devoción. La comunidad santafereña: la construcción de Monserrate fue posible gracias al apoyo y colaboración de los habitantes de Santa Fe de Bogotá. Muchos contribuyeron con recursos y mano de obra para hacer realidad este proyecto.

la construcción de Monserrate fue posible gracias al apoyo y colaboración de los habitantes de Santa Fe de Bogotá. Muchos contribuyeron con recursos y mano de obra para hacer realidad este proyecto. Pedro de Lugo Albarracín: este maestro escultor fue el encargado de crear la imagen del Señor Caído de Monserrate, una de las más veneradas del santuario. Su obra de arte se convirtió en un símbolo de fe y devoción para los bogotanos.

¿Cómo evolucionó Monserrate?

Siglo XVII: se construye la primera capilla y se instala la imagen del Señor Caído.

se construye la primera capilla y se instala la imagen del Señor Caído. Siglos XVIII y XIX: Monserrate se consolida como un importante centro de peregrinación. Se hacen ampliaciones y mejoras en el santuario.

Monserrate se consolida como un importante centro de peregrinación. Se hacen ampliaciones y mejoras en el santuario. Siglo XX: se construyen el funicular y el teleférico, facilitando el acceso al cerro para un mayor número de personas.

se construyen el funicular y el teleférico, facilitando el acceso al cerro para un mayor número de personas. Siglo XXI: Monserrate se convierte en uno de los principales atractivos turísticos de Bogotá, recibiendo a millones de visitantes cada año.

¿Cuánto vale la subida a Monserrate en 2024?

Tipo de servicio Lunes a sábado Domingo Ida y regreso $ 29.500 $ 17.500 Un solo trayecto $ 17.500 $ 10.000 Adulto mayor (Mayor a 62 años) $ 25.000 $ 14.000 Fast Pass $ 81.000 $ 81.000 Artículo Personal Adicional $ 7.000 $ 7.000

Cabe aclarar que también está el tiquete para deportistas en Monserrate, que vale 9.500 pesos y funciona solo en descenso entre las 5:30 a.m. y 9:00 a.m., pero no aplica para días festivos.

El servicio de mascotas en Monserrate vale 10.500 pesos colombianos, pero por el alto tráfico de visitantes, no se prest los días domingos, temporadas navideñas, Semana Santa o en eventos especiales, que impliquen alta aglomeración de público.

Asimismo, de lunes a sábado, los grupos adultos (Grupos mayores a 20 pax) pueden entrar a 25.000 pesos, mientras que los de colegios (máximo 20 personas), a 17.500 pesos.