En redes sociales y conversaciones de los bogotanos, cuando se habla de Monserrate, siempre está presente el popular mito que especula sobre la separación de las parejas. Este se le habría cumplido a un joven que compartió su historia en redes sociales y se hizo viral.

El joven contó que luego de haber ido a Monserrate con otra joven extranjera por la cual sentía un gusto, las cosas salieron mal y nunca más volvió a verla.

“Tuve una cita en Monserrate y salió mal. Oigan, yo sí había escuchado que si uno iba a Monserrate con alguien que a uno le importaba, esa relación se iba a romper o iba a pasar algo malo. Nunca le había puesto atención a eso hasta que me pasó esto”, comenzó su anécdota Felipe, usuario de TikTok.

Prosiguió narrando que recibió en Colombia a una amiga extranjera que trabajaba con él en su empleo remoto y como no podía faltar en el recorrido, decidieron subir a Monserrate, pero luego de bajar, todo se puso mal.

“Empezó a comportarse diferente y yo empecé a sentir cosas diferentes. […] Yo sentía que me estaba gustando, pero yo me decía que era porque ella se iba mañana y yo ya me había acostumbrado a su presencia. […] Me dijo que quería vivir en Bogotá y vivir juntos, yo le dije que bueno”, siguió.

Hicieron planes para vivir juntos en Bogotá unos meses y luego otros en el país de origen de ella, pero todo cambió, ella se enfermó y tuvo que comprar un tiquete para devolverse a su país. Fueron a un restaurante pero el comportamiento de ambos no fluyó y luego de despedirse en el restaurante nunca más la volvió a ver.

¿Por qué no subir Monserrate con el novio?

El popular mito urbano señala que si una pareja sube a Monserrate es muy probable que se separe luego, por alguna u otra razón.

Leidy Díaz, guía de turismo citada en el Portal Bogotá, cuenta a detalle esta creencia:

“Hay muchas versiones y creencias populares sobre este tema. Una de ellas es que se cree que las personas que están comprometidas con su pareja o quizá se quieran casar, suben a Monserrate y si esta persona no les conviene o no es la indicada, definitivamente se separan. Por otro lado, hay quienes dicen que si la persona es la correcta en la vida de alguien y suben a Monserrate, van a permanecer toda la vida“.

¿Qué significa la palabra Monserrate?

Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el nombre del cerro se da en honor a Nuestra Señora de Monserrate, que se encuentra en un monte cerca de Barcelona, España y del cual su nombre significa “monte en forma de dientes”.

¿Cuánto se demora subiendo a Monserrate caminando?

Para entrar caminando, la entrada gratuita y está abierto desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., tanto para subir, como para bajar.

Recuerde que hay que tener buen estado físico y hay que escalar 1.605 escalones hasta la cima y se recomienda tener al menos 2 horas disponibles para la caminata. Sin embargo esto depende del estado físico de cada persona, mientras unas se demoran 40 minutos, otras pueden hacerlo en una hora y media.

De hecho, el récord actual de ascenso a pie al cerro de Monserrate es de 18 minutos, según lo señala el portal oficial del lugar.

