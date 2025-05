El reconocido cantante puertorriqueño Chayanne llega a la capital colombiana como parte de su gira ‘Bailemos otra vez’, con una cita única el sábado 3 de mayo de 2025 en el Coliseo MedPlus. Este evento promete reunir a miles de seguidores y será una de las presentaciones musicales más significativas del año en Bogotá.

(Vea también: Novedad para el concierto de Maluma en Bogotá; prepara un festival completo)

La apertura de puertas está programada a partir de las 5:00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 8:00 p. m., por lo que se aconseja llegar con suficiente anticipación para facilitar el ingreso y evitar retrasos.

El Coliseo MedPlus está localizado en la calle 80, kilómetro 1.5, en la vía a Cota (ver mapa). El acceso a este recinto puede hacerse en vehículo particular o mediante los servicios de transporte habilitados para el concierto.

Desde los portales El Dorado y Norte de TransMilenio operarán rutas especiales con traslados tanto de ida como de regreso, cada trayecto tiene un valor de 25.000 pesos. Para quienes buscan mayor comodidad, existen servicios de Van VIP por 380.000 pesos o vehículos VIP por 230.000 pesos; ambos incluyen el viaje completo de ida y retorno al lugar del evento.

Si se opta por ir en carro o motocicleta, el Coliseo MedPlus cuenta con parqueaderos cuyos precios inician en 25.000 pesos. Es recomendable adquirir el espacio de parqueo previamente a través del sitio web www.taquillalive.com para asegurar disponibilidad y evitar largas filas a la llegada.

Recomendaciones de la organización

La organización recomienda a los asistentes presentarse, como mínimo, con cuatro horas de anticipación. Esto ayuda a agilizar el acceso y la distribución de los asistentes en sus lugares, cumpliendo con los protocolos de seguridad asignados. Se recuerda que el ingreso de menores de edad no está permitido, incluso si poseen boleta. Solo personas mayores de 18 años podrán acceder al concierto y no se realizarán reembolsos en caso de incumplir esta disposición.

Personas que requieran asistencia especial, como movilidad reducida, tienen autorización para asistir acompañadas, pero ambos deben contar con entradas válidas para la misma zona. Las mujeres embarazadas también pueden ingresar, bajo responsabilidad propia y firmando una carta de consentimiento, excepto si están en estado avanzado, de acuerdo con lo estipulado por el Código de Policía.

Entre las recomendaciones logísticas, se aconseja llevar el celular totalmente cargado y una capa impermeable en caso de lluvia, ya que no está permitido el ingreso de sombrillas. La oferta de alimentos y bebidas está disponible dentro del coliseo, pues tampoco se aceptan productos externos.

¿Qué objetos no se pueden llevar al concierto de Chayanne?

Durante el concierto está autorizado tomar fotografías y grabar videos solo para uso personal, siempre y cuando no se utilicen cámaras profesionales ni flash, para no afectar la experiencia de otros asistentes y el desarrollo del espectáculo. No se permite el ingreso de alimentos, bebidas, armas, vaporizadores, cadenas, botellas, máscaras, pancartas, ni afiches, entre otros objetos voluminosos o peligrosos.

Chayanne deleitará al público con los grandes éxitos de su carrera, que abarca casi cuarenta años en la música, convirtiendo la noche en una celebración especial para sus seguidores. Es fundamental seguir todas las indicaciones de la organización y del personal de seguridad para garantizar una experiencia agradable y segura.

¿Cómo será la gira ‘Bailemos otra vez’ de Chayanne?

Chayanne continúa su gira ‘Bailemos otra vez’, recorriendo diversas ciudades de América Latina, España y Estados Unidos. Luego de su presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el artista puertorriqueño seguirá llevando su espectáculo a distintos escenarios, con un despliegue escénico que ha cautivado a sus seguidores.

Algunas de las fechas y lugares confirmados en su gira incluyen:

Valledupar, Colombia – 1 de mayo de 2025

Quito, Ecuador – 10 de julio de 2025

Guayaquil, Ecuador – 12 de julio de 2025

Lima, Perú – 17 de julio de 2025

Arequipa, Perú – 19 de julio de 2025

Asunción, Paraguay – 26 de julio de 2025

Santiago, Chile – 20, 21, 23, 27 y 28 de agosto, 1, 3 y 4 de septiembre de 2025

Monterrey, México – 27 de septiembre de 2025

Ciudad de México, México – 8 y 9 de octubre de 2025

Guadalajara, México – 25 de octubre de 2025

El tour también incluye presentaciones en España, con conciertos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La gira ha tenido gran acogida en cada ciudad donde se ha presentado, con localidades agotadas y una producción que resalta la energía y el carisma del artista.

* Pulzo.com se escribe con Z