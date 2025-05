Siguen las investigaciones sobre el lamentable hecho en el que perdió la vida Juan Felipe Camargo, un niño de 9 años que fue arrollado al salir de su colegio el 15 de octubre de 2024 en Bogotá. De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió cuando una camioneta de alta gama, marca BMW, conducida por Jasleidis Díaz Barraza, atropelló al menor y a su abuela luego de estar estacionada varios minutos. Después del impacto, el vehículo chocó contra otros siete carros y la mujer que iba manejando huyó del sitio.

Han pasado siete meses desde este trágico hecho y los familiares de Juan Felipe Camargo añoran justicia. Lo único que se sabía hasta el momento era el informe de la Fiscalía entregó sobre el vehículo involucrado, el cual era necesario para descartar que la causa del siniestro fuera una falla mecánica.

Según el documento conocido por RCN Noticias, tras la revisión en las instalaciones especializadas y de la mano de técnicos calificados, no se identificó ningún desperfecto en el sistema de frenos ni en otros componentes esenciales del carro. El análisis reveló que tanto la parte electrónica como los elementos físicos del sistema de frenado funcionaron correctamente en todo momento.

Cuál fue la petición de conductora que arrolló a Juan Felipe Camargo en Bogotá

Pese a ello, ahora siete meses después, el abogado de las víctimas, Gildardo Acosta, habló en Noticias Caracol y contó en qué va el proceso y qué ha pasado con la conductora de la camioneta BMW, que intentó hacer una jugada y la familia, por su parte, endureció las peticiones sobre el informe de la Fiscalía.

“El dueño del vehículo a través de un ‘leasing’ solicitó la entrega del carro, pero la Fiscalía y el defensor les solicitó al juez no acceder hasta que no terminemos un experticio más técnico en el vehículo, la Fiscalía ya solicitó el examen y nosotros hemos solicitado profundizar más en ese concepto”, indicó el togado.

Además, explicó si ya se sabe si fue una responsabilidad de la conductora o no, por lo que contó lo que han decidido con sus clientes, que no quieren dejar morir el proceso y que el caso quede impune: “Todavía no estamos seguros, la familia contrató una firma de investigadores donde hacemos un seguimiento a través de los videos interrigoratorios a testigos para establecer si hubo una falla humana o mecánica”.

Finalmente, el abogado indicó qué delito se le podría imponer a la conductora de la camioneta que arrolló a Juan Felipe Camargo y qué otros detalles han surgido en la investigación con otras personas que podrían estar involucradas en lo que sucedió ese día al frente del colegio.

“No conocemos los detalles, sabemos que podría haber una imputación por homicidio culposo. Es la insistencia de las víctimas en establecer si hay un agravante por los errores ocasionados el día del accidente en cuanto a los primeros responsables, a las ambulancias que trasladaron a la conductora del vehículo a la clínica, esa es la duda de las víctimas”.

Los padres del menor, Luz Marcela Correa y Juan Sebastián Camargo, han sido enfáticos en pedir sanciones ejemplares para la conductora, quien continúa en libertad mientras avanza la investigación. El padre resaltó en declaraciones a Citynoticias: “tenemos testigos que la vieron usando el teléfono celular mientras conducía”.

