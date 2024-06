Son más de 60 años al frente de un negocio que comenzó muy humilde y que ahora es controlado por su familia, aunque María Segunda Forero -su nombre de pila- sigue siendo una mujer muy activa y pendiente de todo, como se notó en el momento en el que la Dian selló el local.

Sin embargo, las fuerzas no son las mismas. Eso fue lo que ella dijo a Caracol Noticias luego del cierre del establecimiento, donde contó que su estado de salud no es el mejor.

“(Estoy) muy mal. Yo estoy muy enfermma. He estado en este último mes dos veces hospitalizada”, dijo la empresaria de más de 80 años.

Como la voz se le entrecortó fueron sus hijas y nietas, quienes la acompañan constantemente, las que la socorrieron con pañuelos y agua para que se calmara, pues no deseaban que recayera.

Aunque no se conoce con certeza cuáles son esas enfermedades que padece, sí provoca curiosidad que ella no se levantó de la silla en ningún momento.

En el mismo noticiero, la exitosa empresaria contó que fue hace más de 60 años que todo inició, y de la manera más humilde. “Yo comencé en una ollita vendiendo en la esquina”, recordó.

De hecho, recordó otro momento difícil en su trasegar. “Después me fui al matadero San Martín. Allá trabajaba de noche y de día. Dormia dos horas en la noche y me iba a trabajar. Lo que Dios me ha socorrido ha sido trabajado”, señaló.