Este jueves 20 de junio se conoció un video que mostró parte de la visita que hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo a Barranquilla, ciudad donde fue recibido por su alcalde Alejandro Char.

Pero el recibimiento contó con un detalle que quizá el empresario no se esperaba, pues el político le entregó un detalle que le envió el extremo de la Selección Colombia Luis Díaz: una camiseta del Liverpool y otra del Junior de Barranquilla.

No obstante, antes de recibir las prendas, Sarmiento Angulo vio un video que le mostró el alcalde en el que ‘Lucho’ le enviaba un saludo especial.

“Un saludo muy especial para Luis Carlos Sarmiento Angulo, gran señor y un gran empresario. Me alegra muchísimo tenerlo en nuestra casa Barranquilla”, afirmó Díaz en las imágenes.

Acá, el video en cuestión:

El saludo de Luis Díaz a Luis Carlos Sarmiento Angulo➡️https://t.co/wjjNOKcNym pic.twitter.com/cgJpuFgKgW — EL HERALDO (@elheraldoco) June 20, 2024

Justo después de ver eso, el banquero (que es uno de los hombres más ricos de Colombia) contó que hace un tiempo le preguntaron por su gusto futbolístico y, pese a que no es amante del deporte, admitió su admiración por el guajiro.

“Hace un poco de tiempo me preguntaron: ‘¿A usted le gusta el fútbol?’. Yo [dije]: ‘No, no mucho’”. Me dijeron: ‘¿y tiene algún jugador en especial?’. Dije ‘no, ninguno… No, espere, sí tengo uno: Luis Díaz, con nombre y todo’”, le contó a Char.

Acto seguido, el alcalde contó que había contactado a Luis Díaz para que precisamente le enviara un saludo.

Pero allí no quedó todo, pues Alejandro Char mencionó que había logrado conseguirle dos camisetas: “Llamé a Luis esta mañana porque él se hizo en el Junior y le conseguí dos camisetas: una de Liverpool y otra de Junior”.

Char sacó de una bolsa las dos prendas y el asombro para el empresario fue aún mayor cuando vio que la camiseta del Liverpool estaba firmada por Luis Díaz.

