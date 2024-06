Pese a que al final se le escapó el título de Premier League y de Europa League al Liverpool, hay que destacar que igual la temporada fue buena, pues se sumó un título y consiguió la clasificación a la Champions League de la próxima campaña.

Estos resultados se dieron, en gran medida, gracias a la actuación de jugadores como Luis Díaz, Alexis Mac Allister y Darwin Núñez, quienes a lo largo del año estuvieron bien y por eso fueron tenidos en cuenta por Jurgen Klopp durante todo el campeonato.

Además, el tema de que fueran sudamericanos los tres ayudó a que tuvieran una gran conexión que sirvió para conseguir goles y resultados importantes.

Ahora, para demostrar aún más ese compañerismo, el colombiano, el argentino y el uruguayo estuvieron en un programa de preguntas de la Premier League y dejaron momentos muy divertidos para entretener a la afición.

La primera pregunta que les hicieron a los jugadores fue algún hábito que tuvieran que podría ser incómodo, siendo tirar cosas en el camerino el de Luis Díaz y Darwin Núñez. Sin embargo, cuando le preguntaron a Mac Allister, este no supo qué responder y por eso el colombiano se adelantó diciendo que es un agrandado.

Want to know more about @LFC‘s Darwin Nunez, Alexis Mac Allister and Luis Diaz? 🔴

The South American trio answer your questions on the latest Ask Me Anything 😅

Watch the full episode here – https://t.co/rpthB9DpaK pic.twitter.com/I5wWbSVlW8

— Premier League (@premierleague) June 17, 2024