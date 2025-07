Este jueves 24 de julio, surgió una supuesta declaración de la Fiscalía en la que descartaba, por el momento, la existencia de un plan para atacar a Carlos Fernando Galán. Ante tal versión que dio a conocer La F. M., el organismo oficial aclaró la situación y aseguró que no se ha archivado la investigación.

A través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que aún maneja la hipótesis de que el alcalde de Bogotá podría ser un blanco de los criminales. “No se ha restado importancia a ninguna de las declaraciones conocidas ni se ha proferido decisión de archivo alguno respecto a tales acontecimientos”, declaró el ente investigativo.

La F. M. aseguró que la Fiscalía concluyó que el audio interceptado en el que se habla de un plan para asesinar a alcalde Galán se trataría de una broma entre bandas de microtráfico en Bucaramanga y que no tendría relación con el atentado contra Miguel Uribe. No obstante, la autoridad aseguró que aún no se ha descartado el posible ataque y que dicha grabación sigue bajo la lupa, así como las fotos del mandatario capitalino halladas en el celular del menor de edad que le disparó al senador del Centro Democrático.

Las alarmas en la seguridad de Carlos Fernando Galán se prendieron en la opinión pública el pasado 22 de julio, cuando RCN reveló el audio de unos presuntos criminales en el que detallaban que el aparente atentado no se llevó a cabo porque la persona que iba a ejecutarlo habría sido neutralizado.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé para matar al alcalde de Bogotá… se me cayó en Bosa, entonces, para que me ayude a sacarlo”, se oye en la grabación mostrada por el noticiero de televisión ya citado. Al parecer, quien dijo eso es un criminal identificado como alias ‘el Mono’, criminal de la capital santandereana.

Por su parte, el alcalde aseguró que ya tenía conocimiento sobre aquella información desde semanas atrás, luego de que las autoridades lo pusieron en conocimiento del audio una vez fue interceptado.

“Conocía esa información hace varias semanas, me fue presentada por la Fiscalía y la Policía… son ellos los encargados de evaluarla y determinar el sustento que tiene esa información y las medidas que se requieran. Confío en las investigaciones y estoy en contacto permanente con la Fiscalía y la Policía”, dijo Galán a través de un video.

Por su parte, la Fiscalía reiteró que es necesario que el mandatario tome medidas de seguridad más rigurosas y que su esquema de protección sea reforzado.

