Este sábado 4 de marzo, en horas de la mañana, el atleta olímpico Manuel Esteban Soto fue asaltado y agredido a la altura del Parque Simón Bolívar cuando se dirigía a La Calera en su bicicleta. Las autoridades distritales ofrecen una recompensa a quienes brinden información que permita identificar a los responsables.

“En el Parque Simón Bolívar, en la entrada de eventos, me abordan dos tipos en bicicleta, me jalan y proceden a robarme la bicicleta. Me dan seis cachazos, el casco me lo rompieron, la mandíbula la tengo rota y estoy esperando para que me revise la cirujana plástica”, señaló el deportista.

Además de su bicicleta avaluada en $ 7 millones, a la víctima le robaron su reloj inteligente con el que entrenaba y que costaría $ 3 millones. Soto pide a las autoridades que se refuerce la seguridad en la zona: “Así como me pasó a mí, la próxima persona o deportista no puede estar para contar la historia y creo que puede ser peor”.

Por esto, la Policía Metropolitana de Bogotá abrió una investigación y ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones “por información que logre identificar e individualizar y llevar ante la justicia a los criminales. Ofrecemos una recompensa para las personas que nos den información que nos permita avanzar en esta investigación de cara a lo que le pasó a este deportista de alto rendimiento”.

El Comandante de la @PoliciaBogota se puso al frente de la investigación por el hurto al deportista Esteban Soto. La recompensa por información para capturar a los delincuentes es de 10 millones de pesos. No permitiremos impunidad y reforzaremos la vigilancia en el sitio. pic.twitter.com/Qejb93WvwB — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 4, 2023

Manuel Esteban Soto, de 29 años de edad, ha representado a Colombia en los Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales de Atletismo y planea viajar a Europa en un mes para una competición deportiva.