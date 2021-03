green

Los hechos se dieron en el centro de Bogotá, donde un sujeto tardó varias horas para escalar hasta el quinto piso de un edifico en el que tenía planeado robar, informó Noticias Caracol.

Algunos vecinos de la zona tomaron fotos y videos del sujeto, mientras daban aviso a las autoridades correspondientes.

Fue así como llegaron decenas de policías, que llevaron a cabo un gran operativo con drones para identificar al delincuente en las alturas.

A pesar de que el individuo fue atrapado en flagrancia y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, quedó libre porque presuntamente no representa un riesgo para la sociedad, añadió ese noticiero.



Delincuencia en Bogotá: excomandante de Policía critica datos presentados por Alcaldía

El general (r) Humberto Guatibonza advierte, como otros especialistas en el tema, que al menos el 70 % de los delitos no son denunciados.

El análisis del general (r) Humberto Guatibonza es para considerar, pues además de haber sido comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá también comandó el Gaula de la Policía, entre otros importantes cargos.

Pero aparte de eso, subraya la violencia con que ahora se cometen los delitos en la capital. “Lo que hemos visto es que se ha arrecido el tema violento. La respuesta de los delincuentes es de forma violenta y vemos muertes de policía (refiriéndose al asesinato del patrullero Edwin Caro), de personas en Transmilenio, de personas porque no entregan el celular. Ya es como una escala mas violenta lo que está pasando”, dijo Guatibónza en Blu Radio.

“En el tema de los datos, me preocupa que no son reales”, aseguró en esa frecuencia. “En todas las encuestas, y yo me baso en la del Dane, más o menos el 70 % en toda Colombia no denuncia los delitos. No los denuncia por diferentes razones. Es un número muy alto. Significa que siete personas de cada 10 no creen en la justicia y por eso no denuncia”.