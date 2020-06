green

En su programa de este viernes, Bayly, radicado en Estados Unidos, retomó sus ataques al penalista colombiano. Esto después de haberlo fustigado a principios de esta misma semana por haber defendido al empresario barranquillero señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

En esa oportunidad, el periodista lo llamó “lavador de inodoros de Saab”, expresión que reiteró en su programa de este viernes y a la que le agregó más reclamos: “Un abogado decente jamás aceptaría defender a un ladrón del chavismo como este Álex Saab“, afirmó.

Bayly aseguró que después de ese primer programa habló con De la Espriella para escuchar su versión: “Dejé de ser abogado hace poco menos de un año, tan pronto como los Estados Unidos lo encausaron y lo pusieron en la lista Clinton“, fue la explicación que le dio el abogado.

Además, le manifestó que “no había cobrado todos los honorarios que Saab le adeudaba”. Sin embargo, a Bayly no le sonó la explicación y le reclamó: “Desde el punto de vista de la coherencia moral, debía haber sabido o averiguado que los millones de millones que tenía Álex Saab –algunos de esos millones seguramente le ofrecía– tenían un oscuro origen. Apestaban. Hedían. Era una fortuna maloliente”, enfatizó.

“El señor De la Espriella no supo, o no quiso saber, de dónde había sacado esa fortuna el señor Saab y aceptó ser su abogado”, comentó Bayly.

Fue ahí que habló de tres puntos que le habían planteado sus “amigos de Univisión”, a quienes después describió como “personas decentes, confiables”. El primero, es que el bufete De la Espriella Lawyers todavía estaría representándolo: “Me dicen que el señor Abelardo de la Espriella miente cuando afirma que no es abogado de Álex Saab hace un año“, puntualizó Bayly.

“Puede ser verdad que él personalmente ya no esté atendiendo a Álex Saab, pero lo que no dice es que su firma de abogados tiene a dos abogados que trabajan para él, para su firma, que siguen llevando los procesos de extinción de bienes en Colombia contra Álex Saab“, añadió, refiriéndose siempre a la información de la cadena estadounidense.

La segunda pregunta es la que se refirió a los honorarios. Bayly preguntó “si es cierto que el señor De la Espriella recibió más de 12 millones de dólares de parte de Álex Saab”, esto incluyendo “más de 1 millón de dólares por conseguirle una abogada”.

La última pregunta es sobre los viajes que Saab le habría costeado al jurista para reunirse con él, incluido uno a Francia: “¿Cuánto pagó Álex Saab a la empresa de aviones de Orlando Cabezas para los vuelos de De la Espriella, incluido un vuelo a París?”, indagó.

Hasta la madrugada de este sábado, Abelardo de la Espriella no había contestado ninguna de las preguntas formuladas por el que antes se consideraba su amigo.

El fin de su amistad

Y es que, en su diatriba, Bayly también dejó claro que el tema había significado una ruptura de su relación con De la Espriella e incluso lo había invitado a explicarse, pero se había negado: “Si quieres ven, pero si vienes te voy a hacer una entrevista hostil, y él no quiso“, contó. “Di por terminada mi amistad con él porque la verdad yo no puedo ser amigo de alguien que defiende a un ladrón del chavismo”, agregó, a renglón seguido.

“Cómo un abogado colombiano, uribista, antichavista, es tan despistado o está tan mal informado para terminar defendiendo a un prominente, conspicuo, ladrón del chavismo. Al testaferro de maduro. Yo no lo entiendo”: Jaime Bayly

“No me debe esas respuestas a mí”, prosiguió. “Creo que se las debe a los muchos uribistas que lo respetan y lo admiran”, lamentó, antes de concluir: “Una cosa me hace ruido y es que el señor De la Espriella es demasiado inteligente, demasiado listo, para no saber quién era Álex Saab y de dónde había conseguido su enorme y obscena fortuna“.