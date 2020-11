green

Baum se convirtió en uno de los bares más prestigiosos de Bogotá en cuanto a música electrónica se refiere. Con fiestas que duraban toda la noche y terminaban en la mañana, era, hasta antes de la pandemia, un ícono de la rumba capitalina y los amantes de esa música hacían fila para ingresar allí.

Uno de sus dueños es Hernán Cayetano, quien además es DJ. En una denuncia publicada por El Espectador, una mujer dice que fue violada por él mientras ella estaba drogada luego de una fiesta. La joven ya puso la denuncia en la Fiscalía.

“Yo no sabía quién era Hernán. Él se presentó y sacó una bolsa con muchas pepas. Me ofreció una, le dije que no. Insistió. Me la tomé y empecé a sentir algo que no había sentido nunca y yo consumo drogas desde los 16. Literal, se me desvaneció el mundo. Los músculos me pesaban. Me sentía como un títere. Le dije a mi amigo que me dejara quedar en su casa. Nos fuimos todos para el (barrio) Polo. Me daba confianza porque mi prima vive en el sector. Pero llegamos al apartamento de mi amigo y él me dijo que no, que me quedara donde Hernán (que era a unas cuadras). No sé, pero empecé a sentir mucha angustia, y yo soy una persona muy tranquila”, dijo la mujer al diario.

El hecho sucedió el sábado 2 de abril del 2016 y aunque Martina -nombre que fue cambiado para proteger su identidad- expresó que no tomó nada más en esa noche, explicó cómo algo afectó su cuerpo quedando completamente inmóvil.

“Lo último que recuerdo son imágenes de que Hernán abre la puerta, me levanta y me lleva a su habitación. Cuando reacciono, el man me estaba penetrando. Yo me di cuenta, pero mis músculos y mi cerebro no respondían. ¡No me podía mover! ¡Mi prima vivía muy cerca y no podía moverme!”

En aquel momento ella tenía 21 años, pero solo hasta el 27 de agosto del 2020 presentó la denuncia, tras leer la exposición a Ciro Guerra, quien fue señalado por ocho mujeres de acoso y abuso sexual.

Según escribe El Espectador, el caso es investigado por el despacho de la Unidad de Delitos Sexuales que busca un delito por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Tres personas ya fueron citadas a declarar, pero solo dos asistieron y una de ellas pidió protección, así como la tiene la denunciante.

La respuesta de Cayetano

El medio también se comunicó con Hernán Cayetano, quien ya sabía de esta denuncia e incluso conoce la identidad de la mujer que lo acusó. No obstante, él aseguró que la relación sexual fue consensuada.

“Tuvimos sexo, ella se durmió, volvimos a tener sexo cuando se despertó. No es cierto que ella estuviera inconsciente, que yo la cambié de cuarto, yo no hice esas cosas. Y si he tenido drogas en mi poder ha sido para consumo propio. Nunca llegué a ofrecerle (drogas) a alguien así. Simplemente no es correcto”

Pero su declaración fue mucho más larga en un video que publicó en su página de Facebook personal. Allí expresó que “he sido víctima en distintos ataques de personas con quienes tuve un vínculo comercial hace algunos años. Ellos han venido atacando mi trabajo, mi entorno y esto llegó a un punto en el que en redes sociales se hicieron unas afirmaciones monstruosas y alejadas de la realidad”.

Las peleas con los antiguos socios de Baum

El Espectador asegura que Baum nació en 2013 tras la unión de múltiples socios, entre los que estaban Nelson ‘Cheo’ Cubillos, Hernán Cayetano, Will Rubio, Alejandro Canedo y, luego, Mauricio Montenegro.

De ellos, en 2017, Will Rubio y Alejandro Canedo vendieron su parte a Cubillos y a Cayetano, quienes continuaron con un negocio que tenía gran reputación dentro de la escena de música electrónica.

Rubio escribió hace algunos meses un mensaje en Facebook con el que exponía un hecho de violación sin decir nombres, a la vez que incentivaba a otras mujeres a denunciar también.

No obstante, en diálogo con El Espectador, hizo énfasis en su mala relación con Cayetano, aunque aseguró que sus negocios no fueron afectados por este caso sino por otras circunstancias.

“No se trata de eso, sino de la cantidad de personas que este personaje está afectando. Hernán es la peor persona que he conocido”

Lo que dicen quienes trabajaron en Baum

Sobre Hernán Cayetano se dicen cosas buenas y malas dentro de esa industria. Mientras sus trabajadores de Baum lo defendieron expresando que él es “una persona correcta” y con gran éxito frente a las mujeres, otros DJ’s lo definen como “prepotente, machista y mala persona” por su posición empresarial dentro de un bar tan reconocido como Baum.

¿Dónde queda Baum?

Es un bar ubicado en el centro de Bogotá. Su reputación creció por ser un lugar en el que las fiestas de música electrónica duraban hasta la mañana siguiente.

Para los DJ’s también fue el lugar ideal para mostrarse en la escena capitalina, pues era una gran ventana musical.