Este lunes 26 de diciembre, la Policía desplegó un operativo en el norte de Barranquilla para capturar a dos delincuentes que atracaron una joyería y se llevaron un botín con relojes, gafas de diseñador, celulares, entre otros elementos.

Dicha situación desencadenó en una balacera en la que Mateo Mejía Molina, uno de los presuntos ladrones, fue abatido por las autoridades; mientras que su cómplice fue herido y capturado.

A raíz de esto, en la capital del Atlántico se comenzó a hablar del hombre fallecido, ya que en sus redes sociales era muy activo y en publicaciones recientes dio pistas de su ambición y actuar delictivo, pues semanas atrás compartió una foto de una bolsa negra con fajos de billetes, junto a la frase: “Pronto, no dejaré de zonyar (soñar)”.

La muerte de Mejía Molina impactó a su familia y fue a través de las redes sociales que se conoció el duro mensaje que publicó su novia, identificada como Yuneisy Rico Ávila.

La mujer, dolida por la partida de su pareja, confirmó que Mateo tenía comportamientos delictivos e hizo énfasis en que siempre le advirtió que lo que hacía estaba mal, sobre todo, por el bienestar de su hijo.

“Ay, Mateo. ¿Por qué no cogiste consejos? ¿Por qué no pensaste en nuestro hijo como lo decías muchas veces? Ahora, quién va a darle frente a Thiago”, escribió en un principio la mujer en WhatsApp.

Y agregó: “Qué le diré cuando me pregunté por ti. ¿Por qué tú, Mateo? Muchas veces te dije: ‘cambia Mateo, cambia’. No me escuchaste, ahora mi hijo se quedo sin ti”.