Por: EL PILON SA

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Este viernes 28 de agosto Valledupar será escenario de un evento sin precedentes en el departamento, cuando se lance oficialmente la primera Banda Show Marcial de Jóvenes Talentos Especiales. Esta iniciativa, respaldada por la Oficina de Cultura de Valledupar y la administración municipal, busca dar visibilidad a las habilidades artísticas de niños y jóvenes con síndrome de Down y otras condiciones cognitivas. La cita está programada para las 4 de la tarde en el teatro Rafael Valle Meza de la Casa de la Cultura, con entrada libre para todos, en un llamado abierto a la participación y al reconocimiento de la diversidad.

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El evento marcará el debut en escena de la banda marcial, conformada por 33 jóvenes. Además, la jornada artística incluye la representación teatral de ‘Romeo y Julieta’, una muestra de danza contemporánea y la esperada intervención del Coro de la Biblioteca Arcoíris. Este programa variado pretende resaltar el potencial de los participantes e integrar diferentes expresiones del arte local, ampliando los referentes culturales de la ciudad. De acuerdo con los organizadores, la propuesta va más allá de lo artístico: es una apuesta integral para la inclusión y la construcción de comunidad.

El proceso de formación detrás de la banda marcial comenzó de manera sencilla hace tres años, con pequeños ensayos en el barrio Mayales, donde los jóvenes empleaban baldes y palos de escoba en vez de instrumentos musicales profesionales. Hoy, gracias al trabajo conjunto de familias e instituciones, los participantes cuentan con equipamiento adecuado, reflejando la transformación alcanzada en su desarrollo musical y personal. Luis Alberto Saurith, formador de la agrupación, subrayó la importancia de estos espacios: "Trabajar con estos jóvenes significa creer verdaderamente en sus capacidades y demostrar que la inclusión no es solo un discurso, sino una realidad". Saurith destacó que el arte ha permitido a los integrantes llevar el nombre de Valledupar a escenarios nacionales, evidenciando que la cultura trasciende barreras y estigmas.

En su visita a la redacción de EL PILÓN, Martín Elías, joven miembro de la banda con síndrome de Down, expresó su orgullo y alegría: "Para mí estar en la banda es algo muy bonito porque ellos son mis amigos y mis compañeros". Estas palabras reflejan el sentido de pertenencia y fraternidad construido en el grupo, que se extiende al objetivo mayor de sensibilizar a las familias sobre la necesidad de espacios inclusivos y de desarrollo integral para las personas con discapacidad.

Con este espacio, la comunidad cultural de Valledupar reafirma su compromiso con la inclusión, invitando a la ciudadanía a presenciar un hito que demuestra, una vez más, que el arte es para todos.

¿Qué es la Banda Show Marcial de Jóvenes Talentos Especiales de Valledupar?

La Banda Show Marcial de Jóvenes Talentos Especiales es una agrupación artística integrada por 33 jóvenes con síndrome de Down y otras condiciones cognitivas. Según la información suministrada en el artículo, la banda surgió tras un proceso de formación de tres años apoyado por la Oficina de Cultura de Valledupar y la administración municipal, buscando visibilizar las habilidades musicales de sus integrantes y contribuir a la inclusión social a través del arte.

¿Cómo se desarrolló el proceso de formación musical para jóvenes con discapacidad en Valledupar?

De acuerdo con el relato presentado, el proceso formativo comenzó de forma informal en sectores como el barrio Mayales, donde los jóvenes utilizaban elementos caseros para sus ensayos. Con el tiempo y gracias al respaldo de las familias y entidades municipales, lograron acceder a instrumentos profesionales, consolidando un espacio de aprendizaje artístico y desarrollo integral para los participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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