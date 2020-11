green

El caso lo reveló el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía, que en rueda de prensa dijo que las tres mujeres capturadas hacían parte de la banda ‘Las faraonas’, y que extorsionaban principalmente en Bogotá.

“Buscaban a clientes ingenuos en centros comerciales o en vía pública y les ofrecían servicios sexuales en un lugar denominado ‘reservado’, en el barrio la Guaca (localidad de Puente Aranda)”, explicó el oficial.

La Fiscalía descubrió que una vez la víctima ingresaba al motel con su amante, allí adentro “les tomaban fotografías íntimas y comprometedoras”, imágenes con las que lo intimidaban para que pagara una fuerte suma de dinero a cambio de no divulgarlas en las redes sociales.

El engaño consistía, según el general Murillo, en que cuando la víctima de extorsión salía con la joven del motel una camioneta lo cerraba en la calle, y varios hombres que se hacían pasar como miembros de Policía Judicial lo abordaban para hacerle saber que supuestamente la mujer era una menor de edad.

“Al identificar a la mujer se encontraba que era una menor de edad. Todo esto estaba montado a través de su cabecilla alias ‘Ángela’, para que la víctima, que supuestamente estaba abusando de una menor, entregara la suma de 100 millones de pesos, y si no, harían público a los medios de comunicación y capturarían a esta persona”, detalló el oficial.

Para dar mayor credibilidad a toda esta trama, Murillo advirtió que entre los extorsionistas había un hombre que se hacía pasar como periodista, y que se encargaba específicamente de presionar a la víctima con el cuento de que sacaría esa historia, con imágenes y todo, en el medio para el que supuestamente trabajaba.

La Fiscalía dijo, en un comunicado, que las autoridades recibieron dos denuncias de personas que cayeron en la misma trampa, pero que en lo corrido del año se contabilizan al menos seis casos similares. No obstante, el general Murillo agregó que serían unas 20 víctimas en total.

Hombre extorsionado en motel de Bogotá cuenta su historia

El hombre que fue extorsionado dio su testimonio en video, y Noticias Caracol informó que de los 100 millones de pesos que le exigían él pagó cerca de 50.

“Estas personas me manifiestan que la persona con la que estaba en el reservado era menor de edad […] me hicieron un recorrido por toda la ciudad y luego me dejaron abandonado, y yo le cuento a un familiar y él me dice que denuncie los hechos”, comentó el afectado.

Así detalló el general Murillo la forma en que estas mujeres delinquían en Bogotá (desde el minuto 2:10 en adelante).