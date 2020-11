El joven está siendo procesado como presunto implicado en el crimen de Deivid Perilla, de 18 años, al que mataron de varias puñaladas por robarle una gorra en el barrio La Victoria (en el sur de Bogotá), y CM& Noticias lo identificó como Daniel Felipe Flórez.

El medio dijo que al capturado le imputaron delitos de homicidio agravado y lesiones personales, pero que la determinación del juez fue darle el beneficio de casa por cárcel.

Al respecto, la madre de Perilla, Yohana Cadena, se mostró sorprendida por esta decisión y dijo, en el noticiero, que no es justo que esta persona sea beneficiada con la medida mientras ella clama justicia.

“Le dan casa por cárcel, eso no es justicia. Eso es premiar a un delincuente, y un vil asesino debe estar tras las rejas, no en su casa disfrutando de su familia, como si no hubiera hecho nada”, comentó la mujer.