Una de las recientes víctimas, identificada por Blu Radio como Mónica Toledo, que iba para el Terminal de transportes de Salitre, contó que dos de estos hombres se hicieron pasar como agentes de la Sijin, la abordaron y le pidieron su documento de identificación.

Posteriormente, le dijeron que debían verificar la procedencia de 300.000 pesos que ella llevaba pues, supuestamente, habían robado a un general retirado y debían revisar el serial de los billetes, de acuerdo con la emisora.

Después, pasó un supuesto transeúnte al que requisaron para hacer más creíble su historia. No obstante, dice la emisora citando a la víctima, él se subió al carro de los otros dos delincuentes, cuando estos le tiraron la cédula a Toledo y se le llevaron el dinero.

“El tipo [al] que supuestamente estaban revisando se sube al carro y cuando arrancaron me tiraron la cédula por la ventana del vehículo. Los vigilantes que estaban al frente del edificio que queda por ese sector no hicieron nada y yo empecé a gritar, pero no hubo ayuda”, manifestó la víctima.