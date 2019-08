El gabinete del presidente tampoco ha tenido un año fácil y no solo por la imagen ante la ciudadanía, sino ante senadores y representantes que los han acusado de no fortalecer los lazos de comunicación con el Congreso.

Desde su primer día, Duque aseguró que intentaría que quienes estuvieran al frente de las carteras serían personas con conocimientos técnicos y evitar, en lo posible, nombrar a políticos para hacer favores o repartir ‘mermelada’.

Esa decisión también motivó que las bancadas le reclamaran al presidente que sus ministros no los atendían para trabajar su plan de gobierno.

Incluso, el gabinete tuvo su primera baja en mayo pasado cuando Gloría María Borrero renunció a su cargo argumentando motivos personales, aunque su gestión había sido muy cuestionada porque no pudo sacar adelante la reforma a la Justicia y enfrentó polémicas como las malinterpretaciones del Código de Policía, y la carta perdida que pedía las pruebas contra ‘Jesús Santrich’.

Ese fue el primer cambio en el equipo de Duque, al que llegó Margarita Cabello, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y muy cercana a Iván Duque.

Al tiempo de esto empezaron las críticas para el mindefensa Botero, pues no dejó de tener declaraciones polémicas. Algunas de ellas fueron:

– Al responder quejas de la comunidad sobre el incremento de la inseguridad, aseguró: “Esos hurtos de residencia son unos hurtos menores y están muy concentrados, increíblemente, en el robo de ropa que está siendo extendida en unas cuerdas para su secado y verdaderamente aprovechan…”,

– Sobre la regulación de la protesta social dijo: “Creemos que esta debe ser una protesta social ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos, y no solo de un pequeño grupo, y hemos considerado que, sobre eso, el próximo Gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido”.

– También se apresuró al señalar que militares asesinaron al exguerrillero de las Farc Dimar Torres, el pasado 22 de abril, en defensa propia, pero días después se abrió investigación a uno de ellos.

Ese caso en particular motivó un debate de moción de censura a Botero el pasado 25 de octubre, del que salió airado una semana después.

Pero el ministro de Defensa no fue el único que enfrentó al Congreso bajo esa figura, pues el de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también tuvo su turno al comienzo del gobierno por su relación con los llamados ‘Bonos de agua’, del que también salió bien librado.

Además, desde otros sectores han pedido la renuncia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco “por supuestamente querer devolver los $1,2 billones que a juicio del Gobierno se deben devolver al concesionario de la Ruta del Sol II, que es la multinacional Odebrecht”, resaltó El Nuevo Siglo.

En ese mismo sentido, otra de las ministras que ha estado en un sube y baja ha sido la del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que estuvo al frente de la crisis más complicada que ha enfrentado el Gobierno, que fue la mina indígena. A ella se le ha cuestionado también su falta de relación con el Congreso, pese a estar al frente de la cartera política, y la han señalado de tener “poca capacidad para liderar la agenda legislativa del Gobierno”, indicó El País.

Este diario también señala que al principio el ministro más destacado fue el canciller Carlos Holmes Trujillo, pero que por el tema de Venezuela terminó entregándole ese reconocimiento al ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo, “debido al fortalecimiento de los mercados internacionales y a la exploración de posibilidades para los productos del agro”.

Por otro lado, los analistas consultados por ese diario consideran que en el cargo deben continuar la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y Sylvia Constain en el Ministerio TIC; mientras que consideran que se le debe dar tiempo a otros que “están aprendiendo” el manejo del cargo como Juan Pablo Uribe, en Salud; María Fernanda Suárez, en Minas y Energía; y María Victoria Angulo, en Educación.

Sin embargo, aseguran que hay otros que deben trabajar más como Ricardo Lozano, en Ambiente; Jonathan Malagón, en Vivienda; y Andrés Valencia, en Agricultura, o de lo contrario deberían relevarlos.

El diario El País señaló también que pese a la promesa de Duque de no repartir cargos, “en la mayoría de los casos no hay ministros tecnócratas sino más bien personas que son una proyección de su partido, que están allí por la impronta que se quiere ponerle al Gobierno y no por una decisión más técnica o más profesional, por decirlo así”.

Los ministros también han recibido críticas del entrante presidente del Senado, Lidio García, que en los últimos días señaló: “El que no sirva debería irse y los que le estén dando resultados al presidente, que a su modo de pensar bien sabrá quienes son, que se queden. Pero definitivamente hay unos que sirven y otros que no sirven para nada”.

Cabe recordar que su antecesor en el cargo, Ernesto Macías, también indicó en su momento que los ministros no tenían la experiencia política para asumir las tareas propias dentro del Legislativo a la hora de tramitar los proyectos.

Entre tanto, quien no se mostró contento con la gestión fue el mismo presidente, que en la reunión de julio pasado indicó que “hay proyectos en los ministerios que están demorados y no arrancan, por eso Duque dirigió parte del ejercicio a mejorar la articulación entre dependencias para dar resultados de impacto”, añadió El Colombiano.

Más recientemente también llegaron las críticas de los partidos de Gobierno, pues el Centro Democrático y la bancada conservadora indicaron que los ministros no están defendiendo como deberían las políticas de Duque y cuestionaron que durante este primer año hayan dejado hundir iniciativas claves y que no acompañaran los proyectos de ley cuando fueron debatidos en las comisiones y las mismas plenarias, destacó Blu Radio.

Estas colectividades consideran que al Gobierno le ha faltado mayor liderazgo en el trámite de la agenda legislativa y esperan que esos errores se corrijan en las próximas semanas. Por el momento no se ven cambios en el gabinete a la vista, pero habrá que esperar qué decisiones toma el Jefe de Estado en el comienzo de su segundo año dirigiendo el país.