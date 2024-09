Por: Noticias 24/7

Luego de un mes del accidente que sufrió durante un espectáculo en el restaurante Andrés Carne de Res, Laura Villamil, la joven bailarina, reapareció en RCN para hablar sobre su estado de salud y lo ocurrido.

Visiblemente conmovida, Laura contó que estar viva es un milagro y agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su recuperación.

“Es duro, es complejo, son días muy largos. Son cosas que ahorita no quiero pensar y no quiero recordar”, comentó Laura al referirse a los momentos más difíciles después del accidente.

La bailarina expresó que los mensajes de apoyo que ha recibido han sido fundamentales, llenándola de energía en los momentos más oscuros.

Cuando le preguntaron sobre cómo fue despertar tras haber estado sedada, Laura confesó que fue una experiencia complicada. “No podía ver bien”, sentía dolor e incomodidad debido a las graves lesiones que sufrió en su cuerpo. A pesar de esto, ver a sus familiares al despertar y darse cuenta de que estaba viva le dio fuerzas para seguir adelante.

“Fue duro, no podía ver bien… Ahora estar viva es como volver a renacer”, relató con emoción. “Fue difícil porque no veía bien, porque a medida que fui despertando todo fue pasando, fui asimilando y ya estoy feliz de estar realmente viva”, mencionó la joven.

Además, Laura contó que no le gusta ver y televisión, pero por ahora es lo único que puede hacer, pues tiene muchas restricciones por su estado de salud. ” Normalmente no veo televisión, no me llama la atención, pero es lo único que tengo para distraer la mente, mientras puedo poder a hacer más cosas, como leer un libro”, reveló la bailarina.

Actualmente, Laura Villamil sigue bajo constante supervisión médica en la Fundación Santa Fe, al norte de Bogotá, mientras continúa su camino hacia la recuperación. Su historia de resiliencia y fortaleza ha tocado a muchos, y ella se mantiene positiva, decidida a superar este difícil capítulo de su vida.

“Es duro poder vivir del arte sin arriesgarnos… sueño con que el arte salva vidas, sueño con ayudar a personas que lo necesiten”, finalizó la artista.

Cabe destacar que el restaurante, que había sido cerrado provisionalmente, ya volvió a abrir las puertas al público luego de cumplir con los requerimientos de la ARL y del ministerio del trabajo.

