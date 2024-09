Por: Mall y Retail

En el mundo de la estrategia empresarial, se acuñó el término “Cisne Negro” para describir la importancia de los eventos altamente improbables, difíciles de predecir, pero con un gran impacto en las organizaciones y la sociedad. Imagina la fábula en la que estás en un lago tranquilo, observando cisnes blancos nadando pacíficamente. Todo parece predecible y en orden, pero de repente aparece un cisne negro, algo completamente inesperado y diferente a lo que conocías. Ese cisne negro representa los eventos que llegan sin aviso, que rompen las expectativas y cambian el curso de la historia.

Sin duda, el lamentable accidente ocurrido el pasado 17 de agosto, en el que la bailarina Laura Daniela Villamil sufrió un trágico suceso en el tradicional restaurante Andrés Carne de Res en Chía, deja muchas enseñanzas al sector del entretenimiento y la restauración, especialmente en un lugar considerado la meca de la diversión y la experiencia.

La primera enseñanza es el cumplimiento irrestricto de las medidas y protocolos de seguridad y salud en el trabajo para colaboradores fijos y ocasionales.

En segundo lugar, es fundamental cumplir con el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012.

Un tercer aspecto, en un mundo cada vez más impredecible, los comerciantes, se enfrentan a la posibilidad de lidiar con situaciones de crisis, como accidentes que pueden poner en riesgo la seguridad de los visitantes, los empleados y el buen funcionamiento del establecimiento. Ante estas circunstancias, contar con un manual de crisis que garantice la seguridad de los visitantes, los empleados y la propiedad, y que mantenga la reputación y buena imagen del establecimiento, es fundamental.

Sin duda, la crisis en Andrés Carne de Res tendrá un efecto en su desempeño económico, luego del cierre de por espacio de 15 días.

De acuerdo con el Mapa del Retail 2024, Inmaculada Guadalupe y Amigos SAS tuvo unos ingresos en 2023 de $ 207.510 millones, con un crecimiento del 17,5 %, lo cual significa ingresos mensuales de $ 17.292 millones. En consecuencia, la crisis ha reducido su flujo de caja en cerca de $ 8.646 millones, especialmente por ser la sede de Chía la principal para la empresa.

Creemos que, una vez normalizadas las operaciones de Andrés Carne de Res, este seguirá siendo un referente del sector gastronómico por la oferta de valor que ha construido en sus 42 años de existencia, lo que se traduce en los siguientes logros:

• Es un generador importante de empleo, donde sus camareros, en su mayoría estudiantes, también participan en la creación de la experiencia, bailando y animando a los clientes. Junto a ellos, actores profesionales y grupos musicales contribuyen a la experiencia general.

• Andrés Carne de Res también es conocido por su enfoque innovador en la gestión de la clientela. Uno de los servicios más notables es el de los “Ángeles de la Guarda”, conductores que llevan a los clientes a sus casas en sus propios vehículos, un servicio pionero que luego fue adoptado en otros lugares del mundo.

• Aunque Andrés Carne de Res no ha recibido estrellas Michelin, ha sido reconocido en numerosas ocasiones por su impacto en la escena gastronómica de América Latina. El restaurante ha aparecido en la lista de los mejores restaurantes de América Latina, figurando en el puesto 24 del listado The World 50 Best Latinoamérica, lo que es un testimonio de su popularidad y calidad.

