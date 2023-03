Solamente en lo que va de 2023, la Policía Nacional ha recibido 1.010 denuncias de personas que dicen ser víctimas de extorsión por parte de hombres y mujeres que, después de enamorarlos y amenazarlos, los obligan a pagar altas sumas de dinero con tal de no publicarles fotografías privadas en redes sociales, así lo reportó Noticias Caracol.

Una víctima que no se identificó quiso hablar en el noticiero de su caso y de las extorsiones que sufrió por parte de una mujer con la que sostuvo un romance por un buen tiempo.

“Tenía una relación con una persona, llevábamos alrededor de un año y todo iba bien hasta cuando terminé con ella. Me empezó a hacer exigencias económicas con tal de no comentarle a mi familia, mi empresa y mis amigos de que nosotros dos teníamos una relación íntima. Yo pagué 600.000 pesos y ella de un momento a otro me pidió 3’000.000 de pesos. La verdad no aguanté más y ahí acudí a la Policía Nacional”, expresó.

El Gaula de la Policía desplegó un gran operativo en 23 departamentos del país contra la extorsión y también el secuestro. ¿Cuáles son los resultados? Le contamos. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/tBzL8RbaCJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 2, 2023

De acuerdo con el mayor Fabián Triana, del Gaula de la Policía, estos delincuentes obligan a las personas a pagarles altas sumas de dinero para no afectar su reputación. Incluso, hay varios que amenazan con comunicarse con las familias de las víctimas para compartirles las fotografías privadas de sus seres queridos, según dijo el uniformado en el noticiero.

Por ejemplo, un caso que sorprendió a las autoridades fue la de un joven menor de edad que enredó a una mujer a la que primero enamoró y después extorsionó: “En el municipio de Anolaima [Cundinamarca] hicimos la aprehensión de un adolescente donde le exigía a su expareja sentimental 300.000 pesos a cambio de no publicarle fotografías y videos íntimos que habían tenido en su noviazgo”.

Lo que recomienda la Policía Nacional es no acceder a estos pagos extorsivos de este tipo de personas, pues es la puerta abierta para un posterior secuestro. Además, aconsejan mantener los perfiles en redes sociales privados y no aceptar mensajes de personas que no conocen y mucho menos distinguen personalmente.