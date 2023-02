El artista Manuel José, recordado por su papel de ‘Yo me llamo José José’ y ser el ganador de la edición 2012 del ‘reality’, contó este sábado el calvario que ha vivido desde hace varios años por culpa de una mujer que asegura tener un hijo suyo.

(Vea también: Foto: Mary Méndez muestra a su sobrino y alborota a sus seguidores)

Durante la entrevista que tuvo en el programa ‘Bravíssimo’, el cantante dio a conocer que lo que busca la mujer es obtener un beneficio económico, puesto que ya le ha tocado pagar una alta suma de dinero durante el proceso legal.

“Es una señora que conocí en diciembre de 2015 en una fiesta privada. La señora, también colombiana pero mucho mayor que yo, hasta yo podría ser su hijo, me dijo que la contactara cuando yo fuera a México para tener una amistad”, indicó inicialmente el artista.

Luego agregó: “En abril de 2016 yo llegué allá, nos vimos y tuvimos un mes de amistad con algunas salidas y algunos encuentros íntimos, que no fueron más de 3. En junio yo decido romper todo tipo de comunicación con ella por su personalidad conflictiva, pues me estaba estresando tener esa amistad”.

Cuando pensó que se había desprendido del todo de dicha mujer, a quien tildó de ser un “tropezón” en su vida, Manuel José fue sorprendido con una llamada de la mujer, en la que le dijo que se iba a trabajar a una empresa en Corea y que le habían mandado unos exámenes que habían arrojado que tenía 3 meses de embarazo.

“Yo le dije: ‘Bueno, esperemos a que nazca el niño y le hacemos una prueba. Si es mío, pues bienvenido, maravilloso. Vamos a ver por él’”, comentó el artista.

Lee También

Sin embargo, la señora, que según él es muy conflictiva, acabó con su tranquilidad y sus planes inmediatos puesto que comenzó a hacerle exigencias económicas que para él eran muy difíciles de sostener.

“La señora comenzó con un tipo de chantaje y extorsión. Me amenaza incluso con denunciarme por violación en México”, explicó, pero confirmó a su vez que la denuncia fue rechazada por haber entregado dos versiones diferentes.

“Cuando le mandan a hacer un peritaje ginecológico no va, no se presenta y huye para comprobar su afirmación […]. Hay cosas que no concuerdan. El último día que estuvo con ella fue el 21 de abril de 2016, pero teniendo en cuenta que el niño nació el 7 de febrero de 2017, ella tuvo que haber quedado en embarazo el 19 de mayo”, detalló en el programa mencionado.

(Vea también: Yina Calderón advirtió a vecinos que rechazan su ‘spa de cerveza’: “No busquen problemas”)

Por último, aseguró que ha sido un proceso largo que le ha hecho perder una alta cantidad de dinero.