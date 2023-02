Aunque la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ no ha hecho la apertura oficial de su nuevo negocio en Bogotá, pues al parecer está ultimando detalles, vecinos del sector en el que está ubicado el local ya mostraron su inconformidad con su inauguración.

De hecho, a lo largo de esta semana varios de ellos se reunieron frente al mismo para protestar contra su funcionamiento y oponerse a su apertura.

Ante esto, la DJ se pronunció en sus redes sociales y aseguró estar sorprendida por la “envidia de la gente”, ya que el negocio sería totalmente diferente a lo que muchos creen.

Este viernes, la también empresaria de fajas volvió a referirse al tema y aseguró que el tipo de negocio que piensa inaugurar no es el único que existe en el sector.

“Yo estoy impactada. La gente no vive la vida propia, está llena de envidia, de egoísmo, y por eso no salen adelante. Yo tengo un spa a punto de abrirse en un barrio de Bogotá y en ese mismo barrio hay dos spa más”, afirmó en sus historias de Instagram.

Aunque no ha confirmado la ubicación exacta del mismo, internautas han afirmado que estará situado en el barrio Mandalay de la localidad de Kennedy.

“Es un espacio donde la gente irá a relajarse, estará abierto de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y es un lugar donde se utilizan los beneficios de la cerveza para el cabello y la piel, no es un rumbeadero. Yo tengo todos los permisos, pero un poco de vecinos de la tercera edad están haciendo escándalo y recogiendo firmas para que yo no haga la inauguración”, agregó Calderón.

De acuerdo con la ‘influenciadora’, nada podrá impedir la apertura del negocio puesto que ya tiene todo listo y los permisos para su funcionamiento ya están en su poder. Asimismo, resaltó que no es un lugar que vaya a alterar el orden público, por lo que les lanzó una advertencia a los que piensan oponerse a su inauguración.

“La gente está loca, mari…, ahora si se put… esta mier… Yo no me voy a poner a pelear con esos señores porque la mayoría son de la tercera edad […]. Dejen la envidia, relájense. Si yo hubiera estado ahí los prendo a todos como es. Es mejor que se queden quietos y no se busquen problemas porque yo estoy quieta”, concluyó la empresaria.