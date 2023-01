Después de que su proyecto del ‘Apartamento de la Barbie’ quedara en nada, debido a que la compañía propietaria de la conocida muñeca le impidió explotar su imagen y nombre. Yina Calderón decidió montar un supuesto ‘spa de cerveza’ inspirado en ‘Los Simpson’, y en eso ha dedicado un buen tiempo y recursos.

(Lea también: “La repugnancia que causa”: Yina Calderón le sacó la piedra a Wilfran Castillo por demanda)

Y, más allá de si los propietarios de los derechos de la famosa caricatura de la ‘familia amarilla’ le permiten hacer uso de esta obra, son los vecinos del mencionado negocio los que quieren evitar que funcione en su barrio. Incluso, sin haber hecho la inauguración, pero teniendo en cuenta la fama de problemática que tiene la huilense.

El pasado lunes 30 de enero de 2023, en una serie de historias de Instagram, Yina empezó a relatar lo que ocurre en el marco de la apertura de su nuevo negocio. “Me muero de la risa”, dijo para empezar a contar la situación que le habían informado:

“Imagínense que tengo la inauguración de mi spa, prontamente, es la apertura al público de un spa. En un spa uno no hace ruido ni algarabía. El hecho que sea un spa de cerveza, no quiere decir que sea un spa de rumba. Es un spa donde se utilizan componentes de la cerveza, para que usted se meta al jacuzzi, al sauna…”.

(Vea también: “Todos son hipócritas”: Yina Calderón soltó la lengua y lanzó dardo a ‘influenciadores’)

Después, ella explicó que el miedo de las personas del barrio es que haga fiestas, escándalos y todo tipo de eventos, que ya la han obligado a salir de sitios en los que ha vivido:

La prueba de Yina, según expuso, fue un mensaje de WhatApp que envió una mujer a un amigo de la DJ de guaracha: “Han estado recogiendo firmas, para sacarla y que no haga la inauguración… Tienen planeado estar ahí todo el día, hacer escándalo y que traen a los de CityTv y un poco de gente”. Todo un plan para que no le permitan funcionar a Calderón con su nuevo negocio.

La respuesta empezó con risas y gracia, pero después volvió a sacar su personalidad problemática y, hasta con groserías, advirtió que tiene todo aprobado para abrir este proyecto al público:

Lee También

“Es increíble (risas)… Les voy a decir una cosa, señores vecinos míos, de mi spa: Están todos los permisos para ser spa, no es ‘rumbeadero’, no va a haber algarabía como están diciendo. Lo peor de todo, es que ni siquiera sé la fecha en la que lo voy a inaugurar. A mí no me asustan, que hagan lo que se les dé la gana, pero invito a la gente. La economía en este país está vuelta nada, todo está caro. Pónganse a trabajar, a hacer sus propios proyectos, sus propias vidas”.