green

Las imágenes son sobrecogedoras y muestran el nivel de indolencia al que pueden llegar los criminales con tal de cometer sus fechorías. En esta oportunidad, el caso de inseguridad en Bogotá ocurrió en Patio Bonito, localidad de Kennedy, donde la víctima se salvó de milagro.

Las imágenes, divulgadas por el Noticiero CM&, muestran que el hecho ocurrió el pasado 11 de noviembre, en horas de la madrugada. Sin embargo, hasta ahora se conoce el caso, además del testimonio de la víctima.

En el video se aprecia que a las 5:00 de la mañana el asaltado salía de su casa en su moto. Sin embargo, pocos metros después, fue interceptado por un bandido que le dio un cachazo y lo mandó al suelo con la fuerza del impacto.

A pesar de que la víctima ya estaba en el suelo, indefensa y sin oponer resistencia, el ladrón le disparó directo a la cara. Afortunadamente, el asaltado tenía su casco puesto y este amortiguó el impacto. Él se seguía moviendo a pesar del tiro.

El noticiero contó que el hombre llegó por sus propios medios al Policlínico del Olaya, en donde lo operaron y se salvó.

El testimonio del hombre asaltado en el sur de Bogotá

La víctima del disparo, que no fue identificada por CM&, contó que además de no oponer resistencia, suplicó por su vida; pedido que no le importó al asaltante.

“Lo único que le digo es que me deje quieto, que no me vaya a hacer nada, que yo tengo hijos. Que se robe la moto, pero que no me vaya a hacer nada”.

Sin embargo, recuerda que cuando se iba a levantar, el ladrón —antes de irse— voltea y le da el tiro.

En el material audiovisual se puede ver que el pillo no estaba solo. Iba acompañado por otros dos criminales que, finalmente, se llevan la moto de la que lo tiraron.

Video del disparo en la cara a víctima del atraco (desde el minuto 33:11):