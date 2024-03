El astrólogo Daniel Daza ha ganado atención en Colombia por sus predicciones políticas, especialmente en lo que respecta al candidato presidencial Gustavo Petro.

(Vea también: Amenazaron a famoso astrólogo que hizo predicción sobre Aída Merlano y los Char)

En una de sus últimas predicciones, Daza sugirió una posible reelección para Gustavo Petro, lo que ha despertado un considerable interés y debate en el país.

En su más reciente entrevista, Daza le contó al locutor de ‘la Mega’ Daniel Tres Palacios en el programa ‘El cartel paranormal de la Mega’ sobre las nuevas predicciones del mandatario colombiano.

Trespalacios le preguntó: ¿Petro terminará su mandato?

Daza le contestó: “Sí, Petro tiene que terminar su mandato y de hecho, ojalá graben esto que voy a decir, pero no me van a echar la culpa, ni me van a decir que yo lo estoy diciendo porque soy petrista. Petro va a querer hacer algo para organizar un segundo mandato o irse a la reelección”.