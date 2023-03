El astrólogo Daniel Daza, reconocido por su acierto al predecir la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, tenía planeado hablar del futuro de la política extraditada Aída Merlano. Sin embargo, dicha predicción la tuvo que aplazar luego de anunciar, en sus redes sociales, que había recibido amenazas, precisamente, por esta actividad.

“Al sacar la publicidad de la predicción de Aída Merlano, comenzaron de nuevo las amenazas para poder callar la predicción”, dijo Daza en su Instagram.

Inclusive, con su equipo se tuvo que mover de bogotá a otra ciudad que no dijo cuál era, pero después de esto continuó con sus predicciones de Merlano, los Char y el Partido de la U, lo cual le desencadenó otras supuestas intimidaciones. Sobre Merlano, aseguró que le iría bien por su fecha de nacimiento, y con esto, en la justicia saldría bien librada y solo tendría que pagar meses de condena o una casa por cárcel.

“Del 16 de mayo de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024… las personas que hayan nacido con Júpiter en Tauro, como Aída Merlano, les va a ir muy bien en diferentes áreas de su vida. A ella, como va a entrar en su mejor momento, le pueden valer los años que estuvo recluida en Venezuela, y podría pagar temas de fianzas”, agregó el astrólogo.

Sin embargo, con la llegada de la extraditada a Colombia, aseguró que los Char y más políticos en la Costa comenzarían a “temblar”. “Todo tendría que ver con el clan Char, que van a estar salpicados en 2023… esto podría traer cárcel y va a empezar a caer absolutamente todo el entramado que han venido haciendo”, dijo.

Inclusive, en su predicción también metió al Gobierno actual de Gustavo Petro, además de decir que toda esta situación le afectará la imagen a Álex Char y, asegura, que ambos aspectos tendrían relación. “tendría que ver con alguien del Gobierno de Gustavo Petro y que también caería. En esta semana vamos a ver que Petro le pide la renuncia y que debe sacarlo, porque eso le va a costar a la imagen del actual Gobierno”, dijo Daza, cuyas predicciones serían la razón por la que volvió a ser amenazado.

Al poco tiempo de haber hecho la actividad, el astrólogo aseguró que fue objeto de intimidaciones. En su cuenta de Instagram publicó una historia en la que se refirió a la situación que tiene en vilo su seguridad:

“Luego de las predicciones de Aída Melano, los Char y el Partido de la U, hemos venido siendo objeto de intimidaciones y amenazas a través de nuestras redes sociales”.

Ante esto, su equipo rechazó las intimidaciones y aseguró que tomarían medidas para la seguridad de Daza. “Rechazamos todo tipo de amenaza que pone en riesgo la seguridad e integridad física en contra de cualquier persona de nuestro equipo”.

Esta no ha sido la primera vez que el astrólogo dice que lo amenazan por sus predicciones. Cuando predijo el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones, también lo habrían amenazado. No obstante, Daza se jacta de dichas intimidaciones, y así lo dejó claro cuando hizo el en vivo de las predicciones de Aída Merlano. “Si todo lo que he dicho no fuera cierto, no me estarían amenazando”.