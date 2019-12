green

De acuerdo con Noticias Uno, ya está lista la imputación de cargos en contra del abogado por el presunto delito de soborno a testigos dentro de procesos penales, por el cual este debe responder a raíz de las gestiones que habría hecho en la investigación penal que se le adelanta a Santiago Uribe Vélez por su supuesta conformación del grupo paramilitar Los 12 apóstoles.

Al citar fuentes de los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el noticiero sostiene que si la audiencia de imputación contra Cadena se solicita por estos días, esta sería programada para finales de enero o comienzos de febrero del próximo año, pues la agenda de los jueces está copada.

Dicha diligencia tampoco tendría lugar este 2019 por el acostumbrado periodo de vacaciones en el que entra parte de la rama judicial a final de año.

Noticias Uno muestra un 2020 todavía más preocupante para el autodenominado ‘abohámster’ pues, dice ese medio, aún falta escuchar a dos testigos “que podrían ayudar a establecer si cabe la posibilidad de imputarle más delitos” al abogado dentro del citado proceso penal en su contra.

Pero además, añade ese medio, con la imputación de cargos se le solicitará al juez la medida de aseguramiento para el polémico defensor, que de ser aceptada lo mandaría a prisión también el próximo año.

El noticiero recuerda que los hechos que llevarían a la cárcel al abogado tienen que ver con sus encuentros con exparamilitares condenados o detenidos en diferentes centros de reclusión del país.

Con ello, ese medio no solo alude a la gestión que ha adelantado Cadena dentro del proceso contra Santiago Uribe, sino también en la investigación que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia contra su hermano, Álvaro Uribe Vélez, también en un caso por presunta manipulación de testigos donde se indaga por la supuesta responsabilidad del expresidente en los delitos de soborno y fraude procesal.

Respecto del caso que implica al senador del Centro Democrático, cabe recordar que a la fecha no se ha abierto investigación penal formal alguna contra Diego Cadena, pero no se descarta que el abogado pueda enfrentarla, incluso también el próximo año, pues este no solo ha aceptado visitas a testigos clave dentro de la investigación contra Uribe, sino también pagos a los mismos, los cuales ha justificado como auxilios humanitarios.

Cabe recordar que Cadena se presentó hace menos de un mes ante la Fiscalía para rendir un segundo interrogatorio en medio del proceso que le llevan por haber sobornado, presuntamente, a testigos en contra del expresidente Uribe, reseñó ese día (5 de noviembre) Blu Radio.