Este primero de abril capturaron a Jonnier Ronaldo Paredes Toncón, un sujeto de 26 señalado de ocasionar la muerte de Gabriela Santana, una niña de 9 años hallada en Cravo Norte. La menor fue raptada el pasado sábado 22 de marzo cuando jugaba cerca de su hogar en el barrio El Triunfo, donde residía junto con sus padres.

El sujeto fue detenido en Arauca, capital del departamento homónimo, y se enfrenta a los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento contra menor de 14 años. Las autoridades mostraron las imágenes de la captura del implicado, el cual tenía una camiseta negra al momento de su detención.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Arauca, el coronel Carlos Angarita Antolinez, el sujeto fue capturado sobre las 2:15 de la tarde en la carrera 21 con calle 18 de la ciudad araucana. Esto se dio gracias a la información de la ciudadanía, luego de brindar información sobre el paradero del sujeto.

El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía, que le imputó los cargos y lo presentará ante un juez para que sea recluido en una penitenciaría, mientras inicia la audiencia para determinar su condena.

Según las investigaciones de las autoridades, Paredes Toncón sería amigo del padrastro de la menor. Sumado a ello, la Personería de Arauca manifestó que testigos se llevó a la niña contra su voluntad, por lo que no es claro que se habría ganado la confianza de la menor al tener cercanía en su familia.

Según La Voz del Cinaruco, medio araucano, la mamá de Gabriela Santana indicó que trabajaba al momento del rapto; su hija jugaba con otra niña en la casa de una vecina. La mujer agregó que el sujeto aprovechó que la menor salió de la vivienda cuando sacaba unos juguetes con su compañera, quien se escondió al notar la presencia del señalado.

El medio local aseguró que el hombre de 26 llevó a la pequeña a una zona boscosa ese mismo 23 de marzo, donde acabó con su vida. Ella fue hallada sin vida en el río Casanare, que pasa sobre el municipio donde vivía, dos días después de su secuestro.

Cuando su hija desapareció, Alejandra Lucela, la mamá de Gabriela, reportó inmediatamente la situación a la Policía. No obstante, ella asegura que hubo negligencia por parte de las autoridades para atender el caso con urgencia.

“Por medio de mi segunda hija nos enteramos. Ella me dijo: ‘mami, se llevaron a Gabriela. Un borracho que estaba en la casa.’ Asustada, me metí al bosque a buscarla y toda la comunidad ayudó. Fueron a buscar a la Policía y ellos lo único que dijeron fue que estaban almorzando y no hicieron nada. Llegaron a las 3:30 de la tarde. Lo único que hicieron fue entrar y salir. Hasta el domingo la hallaron en Las Palmitas, en el río, flotando y los policías quietos. La guardia no hizo nada. Fue gracias a las personas de Cravo Norte”, expresó Lucela en ‘10AM’ de Caracol Radio.