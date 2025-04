El presidente de Estados Unidos anunció un nuevo paquete arancelario con nuevas tasas que comenzarán a regir desde el 5 de abril para varios países del mundo, partiendo de una medida universal del 10 % para todos los productos importados.

Mientras que Colombia se quedará con un aumento del 10 % en los aranceles, otros países, como Vietnam, Laos, Myanmar, Madagascar y Sri Lanka, recibieron un duro golpe con aumentos que llegan a superar el 90 % para sus productos en Estados Unidos. En este sentido, desde el Gobierno colombiano le apuestan, por un lado, a aprovechar la “oportunidad”, y, por otro, a explorar nuevos mercados.

Trump’s new announced tariffs- basically add 20% to the cost of any product you buy. This is going to be horrible pic.twitter.com/1oHX2hx9Pt

— Maya Luna (@envisionedluna) April 2, 2025