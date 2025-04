La situación escaló rápidamente en el centro de Bogotá desde la llegada, a comienzos de esta semana, del nutrido grupo de indígenas que se autorreconocen como la Confederación de Territorios y Naciones Originarias de Colombia. Las tensiones llegaron al límite en la mañana de este jueves 3 de abril con la suspensión de los diálogos con el Gobierno y la intervención del Distrito para recuperar el orden público.

La noticia la confirmó el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, quien afirmó en La W que los diálogos quedaron suspendidos. La determinación la tomó la cartera a cargo de la negociación, debido a los actos de violencia en el centro de Bogotá en la carrera décima con calle décima (ver mapa), donde las personas quedaron atrapadas en medio de bloqueos, además, se reportó la destrucción de comercios y el uso de armas blancas para amedrentar a los transeúntes y autoridades.

El manejo de la crisis y el diálogo durante estas manifestaciones se convirtió en un nuevo tire y afloje entre el Gobierno y el Distrito, teniendo nuevamente a la población en el medio, a merced de los actos violentos surgidos a raíz de la decisión de los indígenas de tomarse las vías de hecho.

Según el relato de Julio Sánchez Cristo, director de La W, durante el inicio de la situación, cuando se registró la presencia de encapuchados y vandalismo, la Policía no pudo hacerse cargo de la situación debido a que necesitan aprobación de la Secretaría de Seguridad. Al respecto, el secretario de Seguridad de Bogotá se encontró también de manos atadas, a falta de autorización del Ministerio del Interior, únicamente con la posibilidad de enviar gestores de convivencia al lugar.

Con el levantamiento de la mesa, se dio paso a que el Distrito pueda tomar acciones para recuperar la Plaza de Bolívar y desde cerca de las 7 de la mañana efectivos y tanquetas del antiguo Esmad, hoy Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), llegaron al lugar.

¿Qué está pasando con el Gobierno y los indígenas que protestan en la Plaza de Bolívar?

Con el diálogo roto entre los indígenas y el Gobierno, el Ministerio del Interior estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU), en conjunto con la Alcaldía de Bogotá, para monitorear el desarrollo de la situación.

“Estamos con las puertas abiertas, pero esto no tienen que ver con agresión a ciudadanos, las grandes plataformas sacarán un comunicado rechazando estas acciones de violencia. Con estas personas hemos estado reunidos hasta ayer tarde, teníamos una mesa de trabajo hoy para seguir, de la mano del Distrito, pero rechazamos las acciones de violencia que no tienen que ver con la protesta social y no identifican a la comunidad indígena”, declaró el viceministro Gabriel Rondón.

Rondón afirmó además que estas comunidades no hacen parte de las grandes plataformas reconocidas en la interlocución con los pueblos indígenas del país. Frente a estas declaraciones, John Almendra Tombé, vicegobernador de uno de los grupos asentados en la Plaza de Bolívar, aseguró que el Gobierno no ha mostrado disposición para escucharlos al no formar parte de las organizaciones antes mencionadas.

“Exigimos al Gobierno en cabeza de Gustavo Petro es que se siente con con nosotros, que no solamente hable con el CRIC y AICO, pero cuando hay resguardos y cabildos que no están con ellas a nosotros si nos cierran las puertas“, aseguró el líder indígena.

Almendra Tombé fue más allá con su diatriba al presidente Petro y le reclamó de manera directa, según sus declaraciones, por haberse acercado a ellos únicamente durante las elecciones presidenciales.

“Gustavo Petro tuvo la valentía y coraje de venir a nuestros resguardos y comunidades a pedir votos, pero cuando nosotros venimos acá a pedirle a él ayuda, nos cierra la puerta. Solamente buscaba votos para llegar a lo alto, pero cuando las comunidades ahora sí sienten la necesidad de ser escuchadas, nos cierran la puerta”, declaró.

Aunque la Alcaldía de Bogotá ofreció a estas comunidades un espacio en el Parque el Renacimiento con la adecuación de baños y un carrotanque, la intención hasta el momento es permanecer en el centro de la ciudad al no reconocer la interlocución con el Distrito.

Lo que sí es claro es que una vez más la ciudadanía queda en el medio de la violencia y el Gobierno tendrá que evaluar su relación con estas comunidades ante la paradoja de haber tenido al presidente vitoreado por sus seguidores hace tan solo unos días, en el mismo escenario en el que hoy se presentan agresiones y fuertes reclamos ante la inacción del ejecutivo por la libre presencia de grupos armados en los territorios, en gran medida a la luz de la fallida “paz total”.

