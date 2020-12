Por medio de sus redes sociales, Andrés Felipe Arias se pronunció sobre las amenazas que ha recibido a raíz de los rumores que indican que el exministro no se encuentra recluido en un pabellón del Cantón Norte de Bogotá.

Hizo énfasis en que tales informaciones se han originado por un permiso de 72 horas que le concedió un juez al determinar que Arias cumplía con todos requisitos objetivos que exige la ley.

Apuntó que los responsables de algunas de esas amenazas ya han sido judicializados por la Fiscalía General de la Nación. Se refirió a una presunta información que afirma que el protagonista del escándalo de Agro Ingreso Seguro estaba en Chile.

“Quiero dejar claro que no he hecho uso del permiso de salida y que, en el momento de hacerlo, será responsabilidad de quienes han instigado estas noticias falsas, amenazas y mensajes de odio de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia”, destacó.