Por: Tu Barco News

Somos un medio de comunicación digital independiente, nuestra labor se centra en informar a través del periodismo ciudadano buscando impactar con historias y acciones a la sociedad. Hacemos #PeriodismoCiudadano. Visitar sitio

Lamentablemente, un reciente incidente en Palmira (Valle del Cauca), ha puesto de manifiesto una realidad desgarradora: el abandono de un adulto mayor por parte de su propia hija.

Según informes del medio local Aquí Palmira, el lunes 4 de marzo, en la concurrida intersección de la calle 28 con carrera 26, un suceso desgarrador tuvo lugar. Un adulto mayor, identificado como Adelmo Cuero, residente de la ciudad de Cali, fue abandonado en plena vía pública por su propia hija.

(Vea también: Consternación en Medellín por muerte de adulta mayor: tenía golpes y señales de abuso)

El testimonio de Adelmo Cuero, el adulto mayor, es estremecedor. Relata cómo su hija lo llevó en taxi desde Cali hasta Palmira, bajo falsas pretensiones, solo para dejarlo abandonado en una galería local.

“A mí me trajo una hija con Ignacio. Yo nunca pensé esto y me monté en el carro y cuando me trajo acá a Palmira”, expresó el desamparado adulto mayor.

Lee También

Requirió atención médica

La situación se vuelve aún más desgarradora al saber que Adelmo Cuero sufrió intensos dolores en su columna y cadera tras ser abandonado, lo que requirió atención médica urgente en el Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, hasta donde fue trasladado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Ante este lamentable incidente, la ciudadanía de Palmira hace un urgente llamado a las autoridades locales y a la sociedad en su conjunto para que brinden apoyo y asistencia a Adelmo Cuero y a todos los adultos mayores que puedan encontrarse en situaciones similares.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.