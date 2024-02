En una conmovedora historia que desafía el paso del tiempo, José Senen y Matilde Arango celebran su segundo aniversario de matrimonio en el ancianato Fundación Betsabé Arbeláez, ubicada en Santa Rosa de Cabal, municipio de Risaralda.

Su historia de amor, ha cautivado a quienes los rodean, pues según se conoció gracias a la entrevista que realizó Caracol en el marco de San Valentín, su amorío inocente se gestó entre los pasillos y las actividades cotidianas del centro.

Matilde compartió cómo comenzó su relación con José, destacando la importancia del respeto mutuo: “Él me miraba y me decía que si lo quería, yo dije que sí lo quería con la condición de que no me diera mal trato”. José, por su parte, confesó que se enamoró de Matilde por su nobleza y buenos sentimientos, lo que lo llevó a dar el paso hacia el matrimonio.